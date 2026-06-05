В Московском Политехе у каждого студента появится персональный ИИ‑ассистент, встроенный в учебный процесс и работающий на базе ИИ-инфраструктуры вуза. Об этом на полях ПМЭФ-2026 рассказал «Инку» ректор учебного заведения Владимир Миклушевский.

Фото: пресс-служба Московского Политеха

«Мы и сами будем делать обучающего агента для студентов. По сути тот же Perplexity, только обученный конкретному направлению», — говорит он.

Такой ассистент должен будет знать учебный план, проекты и контекст вуза и помогать собирать под них знания, оставаясь частью формальной образовательной среды, а не сторонним сервисом. Таким образом, каждый студент получает персонального ИИ-тьютора, каждый преподаватель — интеллектуального ассистента, а университет — систему аналитики и управления качеством обучения.

При этом Миклушевский подчеркивает, что ИИ не должен превращаться в замену фундаментальной подготовки: модель помогает, но не думает вместо студента.

Строиться ассистент будет на базе Qwen, хотя в рамках пилота другие LLM также тестируются, затраты на проект уже заложены в бюджет вуза на этот год.

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