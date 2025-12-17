Яблочный гигант на российском рынке мобильной техники в 2025 году слегка сбавил ход, в то время как конкуренты активно рвутся вперед. Данные за первые девять месяцев показывают, что Apple, хоть и осталась на денежном пьедестале с результатом в 116 млрд руб., все же уступила часть своей доли, которая теперь составляет 25,2%. Это заметное снижение на 6.1 п. п. по сравнению с прошлым годом, пишет Forbes.

Freepik

Тем временем Samsung увеличил свое присутствие до 20% рынка. Настоящим открытием сезона стал китайский бренд мобильной техники Remax, показавший рекордную динамику по количеству проданных устройств и ворвавшийся в тройку лидеров.

Эксперты объясняют текущую расстановку сил целым рядом факторов. На позиции Apple повлияли высокая ключевая ставка, сдерживающая кредитные продажи, осторожные закупки ритейлеров и минимальная поддержка со стороны самого бренда. В то же время Samsung сохраняет активность, усиливая средний сегмент новыми моделями и выстраивая прочные отношения с дистрибьюторами.

Общий рынок демонстрирует разнонаправленное движение: в денежном выражении отмечается спад, а в натуральном — рост. Это указывает на смещение потребительского спроса в сторону более доступных устройств. При этом часть продаж премиального сегмента, по мнению участников рынка, ушла в неофициальные каналы, оставшись за рамками статистики.

Даже выход долгожданного iPhone 17, вызвавший ожидаемый осенний ажиотаж, не смог кардинально изменить общую картину. Аудитория бренда постепенно меняется, и теперь новые модели чаще приобретают существующие пользователи для обновления, а не новые приверженцы.

Финальный квартал года обещает сохранить напряженную конкурентную борьбу. Китайские бренды укрепляют свои позиции, Samsung наращивает давление, а рынок в целом готовится к подведению итогов этого динамичного и непредсказуемого года.