Начало 2025 года стало для Apple болезненным. Акции рухнули на 18% на фоне жесткой критики за отсутствие внятной стратегии в области искусственного интеллекта. Пока конкуренты — Microsoft, Meta*, Nvidia — делали громкие заявления и тратили сотни миллиардов, казалось, что IT-гигант из Купертино безнадежно отстал, пишет Bloomberg.

Но к концу года ситуация развернулась на 180 градусов. Акции Apple взлетели на 35%, уверенно обогнав тех самых «любимчиков ИИ». Пока индекс S&P 500 вырос на 10%, а Nasdaq 100 — на 13%, Apple показала один из лучших результатов в секторе. Ее рыночная капитализация вернулась к $4,1 трлн, и компания снова стала второй по весу в S&P 500, опередив Microsoft.

Что изменилось? Рынок переоценил саму суть стратегии компании. То, что считалось слабостью — осторожность и выжидание, — оказалось стратегической силой. Вместо того чтобы ввязываться в дорогостоящую «гонку вооружений», Apple сохранила финансовую дисциплину.

«Удивительно, как им удается сохранять спокойствие и контролировать расходы, в то время как все их конкуренты пошли в противоположном направлении», — отмечает портфельный управляющий Джон Барр.

Apple стала «анти-ИИ холдингом» — безопасной гаванью в разгар бури. Инвесторы, напуганные колоссальными и пока неочевидными по отдаче расходами других гигантов, устремились к стабильности. «Apple избегает гонки вооружений в сфере ИИ и связанных с ней крупных капиталовложений», — говорит Билл Стоун из Glenview Trust Company.

Обратная сторона медали — дороговизна. Такой успех имеет цену: акции торгуются с мультипликатором P/E около 33, что значительно выше среднего исторического уровня.

Некоторые трейдеры фиксируют прибыль: даже Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила долю в Apple на 15% в третьем квартале. «Не переплачивают ли инвесторы за защитные функции Apple? Мы считаем, что да», — задается вопросом Крейг Моффетт из MoffettNathanson.

Apple выиграла первый раунд, сделав ставку не на технологии, а на доверие. Ее стратегия «выжидания и интеграции» — позволить другим нести риски и затраты на разработку, чтобы затем внедрить лучшие решения в свою экосистему для миллиардов пользователей — была оценена по достоинству.

Но вопрос остается: сможет ли компания сохранить этот статус «надежной гавани», когда гонка ИИ перейдет в фазу реальных продуктов и доходов, или ее осторожность обернется упущенными возможностями? Пока же ее тихая уверенность звучит громче любых маркетинговых обещаний.

