Малый бизнес все активнее уходит в ремонт вещей, тогда как в отдельных сегментах розничной торговли число продавцов сокращается. Исследование Точка Банка показало, что за последние три года количество предпринимателей, работающих в ремонте одежды и мебели, выросло на 16% в каждом из этих направлений.

Еще одним быстрорастущим направлением стал ремонт бытовой техники и садового оборудования. В этом сегменте число предпринимателей за тот же период выросло на 13%. Анализ основан на данных по видам деятельности из группы ОКВЭД 95, которая включает ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования.

При этом общее число участников рынка ремонта за три года почти не изменилось, зато финансовые показатели сегмента заметно выросли. Совокупный оборот компаний и предпринимателей, работающих в ремонте, увеличился на 24%.

Самый заметный рост выручки показали мастерские по ремонту бытовых приборов и садовой техники. Их оборот оказался на 51% выше уровня 2023 года. Ремонт компьютерной техники прибавил 25%, а услуги по восстановлению мебели — 21%.

В рознице динамика выглядит иначе. Количество предпринимателей, торгующих одеждой, за три года сократилось на 9%, мебелью — на 2%. Рост числа участников сохранился только в продаже бытовой техники, где показатель увеличился на 9%, и товаров для сада, где он вырос на 1%.

За последние 12 месяцев быстрее всего по числу участников снова рос ремонт одежды. Количество предпринимателей в этом сегменте увеличилось на 10%. В торговле одеждой за тот же период число продавцов сократилось на 4%, хотя оборот направления вырос на 5%.

В розничной торговле снижение выручки за три года зафиксировали только в категории садового инвентаря. Остальные сегменты росли в деньгах главным образом из-за подорожания товаров. Так, оборот мебельной торговли увеличился на 46%, а продажи компьютерной техники — на 6%.

Если смотреть только на оборот за последний год, положительную динамику среди ремонтных услуг показало только обслуживание компьютеров. Здесь выручка выросла на 1%. В торговле компьютерной техникой за тот же период, наоборот, произошло падение на 13%.

Давление на розницу видно и по данным рынка электронной коммерции. Согласно рейтингу Data Insight «Топ-100 российских интернет-магазинов» за 2025 год, который приводило издание Shopper’s, продажи снизились у 35 крупнейших онлайн-ретейлеров страны. За последние десять лет это рекордное число участников рейтинга с падением продаж.

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