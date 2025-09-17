Компания Renault, которая в октябре прошлого года подала заявку на регистрацию товарного знака «Reno» для производства и продажи автомобилей, получила от Роспатента предварительный отказ. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Международного бюро ВОИС, у компании есть лишь несколько недель, чтобы ответить на уведомление экспертизы.

По данным электронной базы МБ ВОИС, в октябре 2024 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Reno» для производства и продажи автомобилей, однако в апреле 2025 года получила предварительный отказ.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что Renault может получить окончательный отказ в регистрации товарного знака, если в ближайшие недели не направит ответ в Роспатент. Она пояснила, что причиной отказа стали так называемые относительные основания — эксперты выявили более ранний товарный знак, сходный до степени смешения с заявленным обозначением «Reno».

Акиншина уточнила, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован за самой Renault, однако в новой заявке компания указала иной адрес, который не совпадает с данными, внесенными ранее в российские государственные реестры.

Чтобы снять основания для отказа достаточно внести изменения в запись в Государственном реестре товарных знаков, указав актуальный адрес, и уведомить об этом экспертизу, заключила эксперт.

