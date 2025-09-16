Ирина Круг, вдова певца Михаила Круга, подала заявку на оформление товарного знака с его именем. Под одноименным брендом, как следует из обращение, можно будет выпускать алкогольные и безалкогольные напитки, а также ряд продуктов питания и кондитерских изделий.

Michal Dziekonski, Unsplash

По данным РБК Вино, товарный знак «Михаил Круг» был зарегистрирован 16 сентября сразу по пяти классам Международной классификации товаров и услуг. В их числе — 32-й и 33-й классы, позволяющие использовать имя для маркировки как алкогольных, включая крепкие, так и безалкогольных напитков. Также под этим брендом можно выпускать кофе, чай, мясные и рыбные продукты, овощи и кондитерские изделия.

На воду исполнителя с марта 2019 года также зарегистрирован товарный знак «Михаил Круг» по двум другим классам — диски и другие носители звукозаписей и развлечения, радиопередачи, шоу-программы.

Издание отмечает, что российские артисты всё чаще используют свои имена и творчество как основу для бренда, оформляя их в виде товарных знаков. Например, в 2024 году Игорь Николаев зарегистрировал графический знак с собственным портретом по 33-му классу МКТУ, что дает право выпускать алкогольную продукцию. А в марте Александр Розенбаум подал заявки на регистрацию брендов по названиям нескольких своих песен.

Недавно американская PepsiCo, ушедшая с российского рынка, подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков — логотипа Mirinda и его написания на русском языке.

Кроме того, южнокорейская Hyundai, покинувшая российский рынок в 2022 году, подала заявку на регистрацию нового товарного знака, не связанного с автомобилями.

Михаил Круг — один из самых известных исполнителей русского шансона, автор и певец, прославившийся своими песнями о тюремной и городской жизни. Его визитной карточкой стала композиция «Владимирский централ», которая сделала его культовой фигурой жанра.