Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов рассказал о планах по созданию в городе семи суперколледжей, рекордах программы инновации и о том, как Новая Москва превращается в самодостаточный мегаполис. «Инк» собрал основные тезисы из его интервью агентству РИА Новости.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Реновация выходит на пик: рекордные объемы и ускорение до 12−14 месяцев

В прошлом году по программе реновации ввели 2,3 млн кв. м жилья — это абсолютный рекорд как для Москвы, так и для страны в целом. Сейчас программа реновации выполнена более чем на 25% — в нее включено 5176 домов с около 350 тыс. квартир, в которых проживает почти 1 млн москвичей. В 2026-м город планирует построить уже 2,5 млн «квадратов» и переселить 60 тыс. москвичей. В перспективе объемы будут только расти — в пике программа выйдет на 3 млн кв. м в год. Сроки строительства уже сократились вдвое за последние полтора года: сейчас дом возводят в среднем за 14−16 месяцев. Цель — выйти на 12−14 месяцев.

В декабре 2025 года столица поставила еще один рекорд: за 11 месяцев года на кадастровый учет по реновации поставили 100 домов общей площадью 2,8 млн кв. м — на 21,3% больше предыдущего максимума 2021 года.

«Думаю, что за этот и следующий годы мы выйдем на наши целевые цифры», — заявил Ефимов.

Модульные дома можно строить за 4−5 месяцев: опыт пилотного проекта тиражируют

Пилотный дом на улице Гарибальди собрали из крупных модулей за 6,5 месяца. Технология себя полностью окупила: трудозатраты на стройплощадке снижаются в 3−5 раз, а качество выше за счет заводского производства. Первые три этажа 23-этажного жилого дома на 198 квартир выполнены в монолите, а выше монтируются готовые блоки-модули, доставляемые на площадку специальными тралами и собираемые краном грузоподъемностью 500 т по принципу конструктора «Лего».

Завод в особой экономической зоне «Технополис Москва», где выпускают модули, будут расширять — всего там появится восемь производственных линий. В перспективе это позволит возводить дома за 4−5 месяцев: модули будут поступать на площадку уже с полной отделкой, окнами и внутренней инженерией. Уже сейчас благодаря модульной технологии сроки возведения школ и детских садов сократились в 2,2 раза по сравнению с монолитным строительством.



Семь суперколледжей с уникальной архитектурой откроются в 2028−2029 годах

В столице спроектируют семь крупных колледжей, каждый со своей индивидуальной архитектурой. Концепции для четырех из них уже определили через архитектурные конкурсы, площадки согласованы. Самый масштабный объект — суперколледж в Коммунарке — рассчитан на 16 тыс. студентов, его площадь превысит 110 тыс. кв. м. Он разместится рядом с будущим кампусом МГТУ «Станкин» и новым музейным фондохранилищем и будет готовить специалистов сразу по восьми направлениям: строительству, промышленности, ИТ, креативным индустриям, транспорту, образованию, торговле и финансам.

Остальные три колледжа также появятся в разных районах города: в Филевском Парке вырастет ИТ-колледж, в Южном Тушино — техноколледж, в Сколково — медицинский колледж. Первые объекты планируют открыть в 2028−2029 годах.

«Это не типовые здания — мы хотим, чтобы они стали архитектурной изюминкой соответствующих районов», — подчеркнул Ефимов.



Объединение стройведомств упростило процесс, но суперинститута не будет

Упразднение Москомархитектуры и объединение ее функций с Департаментом градостроительной политики спрямили путь инвесторам: теперь согласования проходят быстрее, а город упростил внутреннее администрирование.

В правительстве города объяснили: деятельность двух структур была взаимосвязана — Москомархитектура определяла параметры градостроительного развития, а Департамент разрабатывал механизмы их реализации. Объединение позволит принимать решения на основе «целостной картины, учитывая потребности города, его жителей и инвесторов».

Должность главного архитектора сохранится — ее задача по-прежнему в координации процессов, а окончательные решения принимает комиссия под руководством мэра города Сергея Собянина. НИиПИ Генплана и ГлавАПУ объединят в один институт, чтобы они давали комплексный ответ на все задачи. А вот три крупных проектных института — «Мосинжпроект», «Моспроект-2» и «Моспроект-4» — останутся самостоятельными.

«Чем больше организация, тем сложнее ею управлять, поэтому всегда должно быть чувство меры», — резюмировал Ефимов.

Новую Москву превращают в самостоятельный город: упор на рабочие места и соцобъекты

ТиНАО больше не «придаток» старой Москвы, а полноценный мини-город с собственным центром притяжения в Коммунарке. Задача — обеспечить его полицентричность, чтобы жители не ездили за работой и услугами в центр. Для этого реализуют крупные знаковые проекты: образовательный кластер рядом со станцией метро «Новомосковская», кластер «Москино», который станет новым центром притяжения, а также продление линий метро. Уже сейчас в Новой Москве работают 13 станций, а в перспективе туда дотянут и Бирюлевскую линию.

С момента присоединения территорий в 2012 году население ТиНАО выросло почти в 3,5 раза — до 810 тыс. человек, а число рабочих мест превысило 300 тыс. (рост в 3,3 раза к уровню 2012 года). По данным ВЦИОМ, 64% работающего населения ТиНАО уже трудятся недалеко от дома — это свидетельствует о реальном движении к полицентричности.

«Наша цель — чтобы перетоки населения были равнозначны. Чтобы не жители присоединенной территории ездили за всеми развлечениями, услугами или на работу в старую Москву, а, наоборот, чтобы движение было двусторонним», — пояснил Ефимов.

По его словам, базовое соотношение жилой и нежилой застройки — 70% на 30% — позволяет территории полноценно функционировать, но сейчас город делает акцент на формировании новых кластеров, которые сделают ТиНАО абсолютно самодостаточным.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.