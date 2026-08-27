Половина жителей крупных российских городов уже покупает одежду на ресейл-площадках или готова попробовать этот формат. По данным исследования VK, 25% респондентов приобретают вещи с рук, еще столько же пока этого не делали, но допускают такую возможность. Опрос, проведенный перед благотворительным фестивалем «VK Звездный маркет», охватил более 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет из 17 городов.

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Ресейл пока заметно уступает привычным каналам: маркетплейсы выбирают 65% опрошенных, торговые центры — 60%. Активнее всего к покупке вещей с рук готовы участники 25–34 лет. В группе 46–55 лет, напротив, 46% не планируют пользоваться ресейл-площадками. Наибольший интерес зафиксирован в Тюмени (38%), Красноярске и Уфе (по 31%), Омске и Волгограде (по 30%).

Главные аргументы в пользу ресейла — возможность сэкономить (20,5%) и найти вещь, которой уже нет в продаже (20,4%). Еще 10% используют площадки перепродажи для поиска редкой или винтажной одежды. Интерес есть и к вещам знаменитостей: 38% респондентов готовы рассмотреть такую покупку, причем 16% ответили «да», а 22% — «скорее да».

Меняется и отношение к вещам, у которых уже был другой владелец. 35% опрошенных не скрывают, что носят одежду из ресейла или секонд-хенда, а 29% отмечают, что за последние годы общество стало относиться к таким покупкам лучше. Еще 35% согласны с утверждением, что хорошая вещь должна служить нескольким владельцам.

Рост интереса к вторичному рынку одежды сопровождается увеличением спроса на ее ремонт. По данным 2ГИС, за три года количество запросов на магазины секонд-хенда почти удвоилось, а число ателье выросло на 12% — до более чем 10,5 тыс. В феврале 2026 года запрос «ремонт одежды» пользователи вводили на 23% чаще, чем годом ранее.

На «Авито» вещи с рук уже формируют большую часть продаж в женских категориях: в 2025 году на них пришлось 62% продаж одежды и 52% — обуви. В феврале 2026 года продажи винтажной одежды выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2025-го. Средний чек составлял 2–2,6 тыс. руб.

По мнению руководителя по развитию бизнеса категории «Мода» в «Авито» Никиты Захарова, интерес к ресейлу связан не только с экономией: пользователи ищут редкие и уникальные товары, которых трудно найти в традиционной рознице. При этом рост сегмента происходит на фоне подорожания новой одежды, что усиливает спрос на альтернативные способы обновления гардероба.

Тренд меняет и поведение после покупки. 26% участников исследования передают ненужную одежду на благотворительность, еще 25% продолжают хранить ее дома или на даче. В результате рынок постепенно уходит от короткого цикла использования: вещь все чаще ремонтируют, перепродают или передают другому владельцу, продлевая срок ее жизни.

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