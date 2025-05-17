Масштабная реставрация башни Елизаветы, проведенная архитектурной студией Purcell, была отмечена Национальной премией Королевского института британских архитекторов (RIBA). Проект, названный жюри «шедевром консервации и мастерства», вошел в число 38 лондонских работ, удостоенных награды на этой неделе.

Фото: the House of Commons

В официальном заключении жюри подчеркивалось, что эта реставрация представляет собой беспрецедентный по масштабам проект за более чем 160-летнюю историю башни. Отмечалось, что проведенные работы стали впечатляющим достижением в области сохранения и модернизации этого памятника архитектуры для будущих поколений.

Башня Елизаветы, в которой расположен знаменитый колокол Биг-Бен, является частью Вестминстерского дворца и была охарактеризована как, вероятно, самый знаковый объект среди лауреатов премии RIBA в этом году. Студия Purcell провела наиболее комплексную реставрацию сооружения, первоначально спроектированного в XIX веке Чарльзом Барри и Огастесом Пугином.

В ходе работ были обновлены каменная кладка фасадов и чугунная кровля, установлен лифт и модернизированы инженерные системы здания. Особое внимание уделили реставрации часового механизма. Жюри особо отметило, что подъем по 350 винтовым ступеням позволяет в полной мере оценить достижения проекта.

По словам экспертов, каждый элемент конструкции здания и часового механизма был тщательно изучен, исследован и оценен, что позволило провести сложнейший комплекс работ по очистке, ремонту, восстановлению отделки и обновлению.

Фото: the House of Commons

В частности, реставрация циферблатов и механизма улучшила точность хода часов, а их оформление было приведено к историческому виду — заменой черной краски 1980-х годов на оригинальные прусский синий и золотой цвета.

Жюри было впечатлено качеством работ Purcell, направленных на сохранение башни для будущих поколений. Отмечено, что сохранение уникальных навыков, мастерства и материалов для нации стало одним из ключевых достижений проекта. При этом современные технологии и методы позволили реализовать более устойчивые подходы к сохранению этого символа британского наследия.

Среди других лауреатов премии RIBA London Awards — Citizens House от Archio, реконструкция Young V& A от De Matos Ryan и AOC, здание Лондонского колледжа моды от Allies and Morrison, а также проект Blenheim Grove от Poulsom Middlehurst. Теперь башня Елизаветы и другие победители будут рассматриваться в конкурсе на премию Стерлинга.