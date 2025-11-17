Система SteadyControl HoReCa провела масштабное исследование, изучив 11 000 реальных диалогов из более чем 50 заведений по всей России. Результаты опровергают стереотипы о поведении посетителей и показывают новые варианты для повышения эффективности работы ресторанов. Подробности — в распоряжении «Инка».
Анализ показал, что персонал часто недооценивает готовность гостей к дополнительным заказам. В действительности, 3 из 4 посетителей (75%) положительно реагируют на предложение аперитива, если им объясняют его значение для полноценного ужина. А 70% гостей охотно добавляют гарнир к основному блюду при корректном предложении.
Владельцы ресторанов отмечают, что современные посетители стали более разборчивыми. Они ожидают не просто еды, а комплексного опыта, где имеет значение все — от качества блюд до атмосферы заведения и профессионализма обслуживающего персонала.
Эффективность допродаж на 70% зависит от манеры подачи предложения. Гость охотнее послушает рекомендацию официанта, если тот уверенно озвучит аргументы и учтет потребности клиента. Также исследование выявило, что 60% посетителей заказывают дополнительный напиток, независимо от формата заведения.
Как отмечает руководитель департамента развития партнеров SteadyControl HoReCa Виолетта Лебеденко, при правильной системе мотивации предложение дополнительных блюд становится естественной частью общения с гостями. При этом качественный сервис напрямую влияет на размер чаевых, что дополнительно мотивирует персонал.
Кроме того, результаты исследования свидетельствуют, что инвестиции в обучение персонала и внедрение системы мотивации позволяют не только повысить средний чек, но и создать более приятную атмосферу для гостей, что в конечном итоге укрепляет лояльность посетителей и повышает прибыль заведения.