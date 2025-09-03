Доля ресторанов в России с доставкой выросла до 64% в 2025 году, следует из исследования аналитической компанией Data Insight совместно с Федерацией рестораторов и отельеров. По словам экспертов, это говорит о том, что рынок доставки готовой еды в России вышел на этап зрелости, где эта услуга стала неотъемлемой частью ресторанного бизнеса. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно исследованию среди 2,3 тыс. ресторанов в городах с населением от 100 тыс. человек, лидерами по проникновению доставки стали города-миллионники (72%) и Московская область (69%). Сетевые заведения опережают независимые: 78% точек сетей имеют доставку против 59% у одиночных, причем сети часто запускают ее с открытия или в первые недели.

Темпы подключения новых заведений замедлились, но усложнились модели организации: рестораны выбирают между агрегаторами, собственной службой, партнерскими сервисами или их комбинацией подходов.

Агрегаторы лидируют с 49% (плюс 5 п.п. к 2023 году) лидируют среди каналов оформления заказов. Собственные сайты и приложения выросли до 36%. Популярность телефона как средства заказа снизилась до 42% (с 53%), а соцсетей упали до 14% (с 26%).

Доля ресторанов с несколькими способами доставки удвоилась до 27%. При этом почти половина (46%) использует агрегаторы, 29% — собственную доставку, 19% — такси, 6% — курьерские службы. Агрегаторы служат для быстрого входа, собственная доставка — для контроля процессов, а такси и курьерские — резерв для пиков по заказам. Среди планирующих запуск доставки 74% заведений выберут агрегаторы для минимизации затрат.

По словам маркетолога сети крафтовых бургерных «БургерКит» Ивана Хмелева, собственная доставка обходится в 25–27% от заказа, против 35% комиссии агрегаторов, но требует значительных усилий на организацию.

Запуск доставки положительно сказывается на бизнесе. Так, у 69% ресторанов общее число заказов выросло. Доставка обеспечивает в среднем более четверти заказов, а в Подмосковье и городах с 100–500 тыс. жителей — 29–30%. При этом у каждого пятого заведения со средним чеком свыше 1 тыс. руб. она превышает половину.