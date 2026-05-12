Австралийский ресторанный рынок вынужден перестраиваться из-за роста издержек и падения потребительского спроса. По данным Австралийской ассоциации ресторанов и кафе (ARCA), в 2025 году каждый девятый бизнес в сфере общепита столкнулся с несостоятельностью, а средняя маржа ресторанов сократилась до 2,8%. Согласно исследованию ING, почти треть австралийцев планируют реже тратить деньги на кафе и рестораны. В этих условиях операторы все чаще обращаются к ИИ-инструментам — одному из немногих доступных способов снизить затраты.

Unsplash

Расходы ресторанов на входе выросли на 20–40% по сравнению с допандемийным уровнем — на фоне продолжающегося цикла повышения процентных ставок. Пищевой консультант Сьюзи Брейн описывает положение отрасли как ценовые ножницы: «Издержки растут, выручка падает, бизнес оказывается в тисках. Коррекция размеров порций или качества продуктов дает предельный выигрыш, когда речь идет о реальном снижении затрат». По ее словам, технологические платформы из необязательной опции превращаются в необходимость.

Показательный пример — Gradi Group, сеть из семи итальянских ресторанов и джелатерий в Мельбурне и Аделаиде. Компания внедрила платформу Restoke. AI: она в реальном времени собирает данные о марже, себестоимости и потерях, синхронизируется с кассовыми системами и автоматически пересчитывает стоимость рецептов при изменении цен поставщиков. Основатель сети Джонни Ди Франческо отметил, что платформа помогла заменить разрозненные таблицы Excel единой системой учета рецептур. А учет реального выхода ингредиентов устранил систематическое занижение себестоимости блюд.

Сиднейский ресторатор Майкл Фегент из Atticus Hospitality использует ИИ для автоматизации бронирований в вечерние часы пик. По его словам, это освобождает персонал для работы в зале. ChatGPT он применяет для голосовой инвентаризации — раньше такая операция занимала несколько часов.

Кроме того, Фегент проектирует интерьеры заведений, загружая в ту же модель изображения и архитектурные планы. По его оценке, это заметно снижает расходы на архитекторов и дизайнеров, особенно на фоне роста затрат на ремонт и оснащение помещений на 30–50% к допандемийному уровню.



Совокупный эффект технологической модернизации пока ограничен низкой рентабельностью отрасли: при марже 2,8% каждый процент экономии становится критичным. Консультанты фиксируют смену логики в ресторанном бизнесе: инвестиции в технологии все меньше выглядят как способ роста и все больше — как инструмент выживания.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.