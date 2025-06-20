Foxconn и американский производитель ИИ-чипов Nvidia ведут переговоры о внедрении человекоподобных роботов на новом заводе тайваньской компании в Хьюстоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это станет первым случаем, когда продукция Nvidia будет собираться с помощью таких роботов, и первым заводом Foxconn по производству ИИ-серверов с их использованием.

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Завод будет производить ИИ-серверы Nvidia GB300, а роботы начнут работу в первом квартале 2026 года.

Foxconn разрабатывает собственных человекоподобных роботов в партнерстве с Nvidia и тестировала модели китайской компании UBTech, но пока неясно, какие роботы будут использованы, их внешний вид и количество.

По данным майской презентации Foxconn, роботы обучены поднимать и размещать объекты, подключать кабели и выполнять сборку. Новый завод в Хьюстоне идеально подходит для автоматизации благодаря просторным помещениям, в отличие от старых производственных площадок.

В апреле 2025 года Nvidia объявила о строительстве заводов по производству ИИ-суперкомпьютеров в партнерстве с Foxconn в Хьюстоне и Wistron в Далласе. Оба объекта начнут производство в течение 12–15 месяцев.

Генеральный менеджер робототехнического подразделения Foxconn Industrial Internet Лео Го сообщил в мае 2025 года в Тайбэе, что в ноябре на ежегодном технологическом мероприятии Foxconn представит две модели роботов: одну с ногами, другую на колесной базе, которая будет дешевле.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в марте 2025 года спрогнозировал, что человекоподобные роботы станут широко применяться в производстве в течение пяти лет.