Компания Fenix International, владеющая популярным у создателей эротического контента сервисом OnlyFans, обсуждает продажу платформы инвестгруппе во главе с Forest Road Company за $8 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что переговоры идут с марта, и сделка может быть заключена в ближайшие недели, хотя гарантий нет. Fenix International также обсуждает варианты с другими покупателями и рассматривает возможность IPO.

Согласно отчетности, в 2023 году выручка компании достигла $6,6 млрд против $375 млн в 2020 году, что привлекло внимание инвесторов. Единственным акционером является миллиардер Леонид Радвинский, купивший платформу в 2018 году и получивший за три года не менее $1 млрд дивидендов.

Ранее, 21 мая, газета The New York Post сообщила, что компания рассматривает возможность продажи. Издание отметило, что сервис с трудом ищет покупателей из-за направленности контента.