Генеральный директор и основатель Revolut Николай Сторонский может увеличить свою долю в британской финтех компании на несколько процентных пунктов, до 10% от стоимости стартапа, если его оценка вырастет с текущих $45 млрд до $150 млрд. Об этом пишет The Financial Times (FT). В результате предприниматель получит многомиллиардное вознаграждение.

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FT отмечает, что компенсационный план, схожий с пакетом Илона Маска в Tesla, был согласован еще в 2021 году, когда Revolut стал самым дорогим финтехом Великобритании с оценкой $33 млрд.

В апреле 2024 года доля Сторонского в Revolut превысила 25% после реорганизации структуры собственности, что укрепило его контроль над компанией. В 2023 году он продал акции на сотни миллионов долларов, когда Revolut достигла оценки в $45 млрд, позволив сотрудникам и ранним инвесторам обналичить часть активов.

В 2023 году прибыль Revolut выросла более чем вдвое до £1,1 млрд, а число клиентов превысило 50 млн при увеличении доходов от платежей и процентов по депозитам. Рост криптотрейдинга почти учетверил выручку подразделения по торговле активами.

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Получение банковской лицензии в Великобритании стало ключевым событием, открывая путь к лицензиям на других рынках. Компания также перешла к выплате денежных бонусов сотрудникам, готовясь к возможному IPO.