Более 100 европейских технологических компаний запустили совместную рекламную кампанию Built in Europe. Ее цель необычна: не продать продукт и не привлечь клиентов, а убедить людей создавать стартапы и строить карьеру в технологическом бизнесе внутри своей экосистемы. За инициативой стоит венчурный фонд Balderton Capital, а среди участников — Revolut, Mistral AI, Wayve, ElevenLabs, Synthesia и другие заметные игроки европейского рынка.

Кампания стартовала 1 июня сразу в пяти крупных технологических центрах — Лондоне, Париже, Берлине, Мюнхене и Стокгольме. В городах появились билборды, цифровая реклама и наружные кампании с основателями известных стартапов. Одновременно заработал сайт BuiltInEurope.com, где собраны вакансии примерно тысячи технологических компаний.

Сама идея выглядит необычно для венчурного рынка. Обычно фонды продвигают собственный бренд, рассказывают об успешных инвестициях или помогают отдельным портфельным компаниям. В случае Built in Europe рекламируется не конкретный бизнес, а вся стартап-экосистема целиком. По сути, десятки конкурирующих компаний договорились выступить единым фронтом.

В Balderton объясняют запуск кампании желанием изменить привычный разговор о европейских технологиях. Вместо дискуссий о том, чего рынку не хватает, фонд предлагает показывать уже существующие успехи. Среди них — компании уровня Revolut, Wayve, ElevenLabs, Mistral AI и другие быстрорастущие проекты, работающие на глобальном рынке.

Практическая задача у проекта тоже есть. Европейские стартапы конкурируют за специалистов не только между собой, но и с крупнейшими технологическими корпорациями. Поэтому одна из центральных частей Built in Europe — единая площадка вакансий, которая должна помочь компаниям находить сотрудников, а специалистам — быстрее ориентироваться в экосистеме.

Интересно, что инициатива появилась не на фоне кризиса, а наоборот — на фоне роста рынка. По данным партнера кампании Dealroom, европейский технологический сектор уже оценивается в $6,7 трлн, а его вклад в экономику региона за последние годы заметно вырос. Однако сами участники кампании считают, что рынок до сих пор недостаточно хорошо рассказывает о собственных достижениях.

Для бизнеса эта история интересна не только как зарубежный кейс. По сути, Built in Europe показывает новый подход к развитию предпринимательской среды. Вместо продвижения отдельных компаний участники рынка инвестируют в общий бренд экосистемы, который помогает привлекать кадры, инвесторов и новых предпринимателей.

Российскому рынку подобный подход тоже знаком лишь частично. В России есть отдельные программы поддержки предпринимательства, отраслевые ассоциации и институты развития, но практически нет проектов, в которых десятки успешных компаний совместно продвигали бы саму идею создания технологического бизнеса.

Кампания стартовала на фоне более широкого тренда в Европе — попыток выстроить собственную технологическую инфраструктуру, включая облачные сервисы, ИИ и полупроводники, чтобы снизить зависимость от крупных внешних игроков и усилить локальные компании. Если в этой повестке государство и регуляторы делают ставку на развитие облаков и чипов как базового технологического слоя, то инициатива Balderton и более чем 100 стартапов работает на другом уровне — она пытается сформировать спрос на людей и компании, которые будут строить бизнес поверх этой инфраструктуры, и превратить европейскую технологическую экосистему в более узнаваемый бренд для предпринимателей и специалистов.

Что это значит для бизнеса

Экосистемы начинают конкурировать не только деньгами, но и брендом.

Борьба за кадры становится такой же важной, как борьба за инвестиции.

Венчурные фонды все чаще выступают не только инвесторами, но и маркетологами рынка.

Такой подход потенциально может работать для ИТ, промышленного софта, ИИ, робототехники и других отраслей, где рынку нужен постоянный приток новых основателей и специалистов.

