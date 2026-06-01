Тринадцать европейских поставщиков облачных сервисов, а также законодатели и общественные организации выступили в поддержку новой стратегии Европейской комиссии по снижению зависимости региона от американских технологических компаний.

Как сообщает Reuters, уже в среду, 3 июня, Еврокомиссия намерена представить пакет мер, который должен усилить технологическую самостоятельность Европы. В частности, облачные сервисы для важных государственных тендеров предлагают предоставлять преимущественно европейскими компаниями, а не американскими гигантами рынка. Одновременно власти планируют стимулировать производство полупроводников и микросхем на территории ЕС.

Эти шаги связаны как с геополитической напряженностью в отношениях с США и Китаем, так и с желанием Европейского союза сократить технологическое отставание от двух крупнейших мировых держав в сфере цифровых технологий, облачных вычислений, искусственного интеллекта и микроэлектроники.

В совместном открытом письме, с которым ознакомилось Reuters, участники инициативы подчеркнули важность технологического суверенитета Европы.

«Технологический суверенитет означает, что Европа обладает возможностью свободно проектировать, понимать, выбирать из различных собственных источников, строить, эксплуатировать и эффективно регулировать цифровые системы, от которых зависят ее общество и экономика», — говорится в совместном открытом письме участников инициативы.

Среди подписантов письма OVHcloud, Nextcloud, социальные сети Mastodon и Monnet Social, разработчик защищенного программного обеспечения Proton, создатель браузера и поисковых решений Ecosia, а также голландский производитель квантовых чипов QuantWare.

Документ поддержали депутаты группы «Зеленые» в Европейском парламенте и шесть общественных организаций, включая Defend Democracy и Save Social.

По словам депутата Европарламента Александра Гуси, главная идея инициативы предельно ясна:

«Наше послание простое: стройте европейское, покупайте европейское, защищайте европейское».

Если предложенные меры будут реализованы, Европа может заметно изменить баланс сил на рынке облачных технологий, где сегодня доминируют американские компании, а также ускорить развитие собственной полупроводниковой индустрии и цифровой инфраструктуры.

