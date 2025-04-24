Британская финтех-компания Revolut сообщила о прибыли в £1,1 млрд ($1,5 млрд) за 2024 год, что на 149% выше прошлогоднего показателя, сообщает CNBC. Компания готовится стать полноценным банком в Великобритании после получения лицензии в прошлом году.

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Общая выручка финтеха выросла на 72%, до £3,1 млрд. Подразделение, отвечающее за инвестиции и торговлю криптовалютами, показало рост выручки на 298%, до £506 млн, а доход от подписок увеличился на 74%, до £423 млн.

Финансовый успех совпадает с подготовкой Revolut к запуску полноценного банка в Великобритании. В июле 2024 года компания получила ограниченную банковскую лицензию от местного регулятора.

Сейчас Revolut находится в стадии «мобилизации», подготавливая инфраструктуру для запуска полноценного банка в 2025 году. После переноса 11 млн британских пользователей на новую платформу компания сможет предлагать кредиты, овердрафты и ипотеку.

Финансовый директор Revolut Виктор Стинга подчеркнул, что статус банка позволит принимать депозиты, защищенные государственной гарантией. Это значит, что его клиенты смогут получить до £85 тыс., если кредитор прекратит свою деятельность.

Revolut отстает от конкурентов Monzo и Starling, получивших лицензии в 2017 и 2016 году соответственно, но стремится стать основным банком для британцев.