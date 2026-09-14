Финтех-компания Revolut передала злоумышленникам персональные и финансовые данные клиентов, приняв поддельный запрос за настоящее обращение государственного ведомства. Мошенники смогли убедить компанию в его подлинности, в результате чего пострадало ограниченное число пользователей.

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Атака началась с электронного письма с запросом на предоставление информации о клиентах Revolut. Злоумышленники отправили его с домена реально существующего государственного учреждения. При этом сам почтовый ящик ведомству не принадлежал и не был им авторизован. Тем не менее письмо прошло проверку подлинности домена, и в Revolut решили, что получили настоящий официальный запрос.

После этого Revolut передала запрошенные данные пользователей. Злоумышленники получили имена клиентов, даты рождения, сведения о профессии, домашние и электронные адреса, а также номера телефонов. Помимо этого, им достались документы, использовавшиеся для идентификации пользователей. Среди них копии паспортов или водительских удостоверений и селфи.

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В числе переданных данных оказалась и финансовая информация. Злоумышленники получили банковские выписки с номерами IBAN, сведения о криптовалютных кошельках и операциях по выводу средств, а также полную историю транзакций клиентов, включая операции с биткоинами. При этом Revolut отдельно подчеркнула, что биометрическая телеметрия лица раскрыта не была.

В Revolut подтвердили произошедшее. Представитель компании назвал случившееся сложной схемой, в которой злоумышленники выдавали себя за представителей государственного учреждения. По его словам, неизвестная третья сторона использовала электронную почту, связанную с реальным ведомством, чтобы направлять Revolut фиктивные требования о раскрытии данных клиентов.

Точное число пострадавших Revolut раскрывать не стала. Компания также не уточнила, какое именно государственное ведомство злоумышленники использовали в качестве прикрытия. После обнаружения схемы Revolut заблокировала использованный адрес электронной почты и уведомила о случившемся само учреждение, правоохранительные органы и регуляторов.

При этом Revolut утверждает, что ее внутренние системы скомпрометированы не были. Средства клиентов, по данным компании, также не пострадали.

Криптоаналитик ZachXBT предположил, что злоумышленники могли целенаправленно выбирать клиентов с крупными криптовалютными активами. Эта версия вызывает особые опасения на фоне участившихся нападений и случаев физического давления на состоятельных владельцев криптовалют. Полученные данные потенциально позволяют преступникам понять, какими цифровыми активами располагает конкретный человек.

Случай с Revolut стал еще одним эпизодом, связанным с утечками пользовательских данных в криптовалютной сфере. Ранее производитель аппаратных криптокошельков Trezor сообщил о компрометации данных у стороннего поставщика службы поддержки — тогда пострадали десятки тысяч клиентов. Пользователи X также сталкивались с массовыми запросами на сброс паролей после сообщений о возможной утечке.

Инцидент произошел в момент, когда Revolut активно развивает криптовалютное направление. В этом году компания представила привязанный к евро стейблкоин EURR, а также продолжает рассматривать возможность выхода на биржу через IPO.

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