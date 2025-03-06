Исследователи из США представили новую технологию «эгоцентрического» ИИ, которая позволяет тренировать роботов в четыре раза быстрее традиционных методов.

До сих пор обучение роботов даже простым действиям занимало несколько недель, требовало огромных затрат и было завязано на имитации действий человека. Телеоператоры вручную тренировали машины выполнять разные задачи, что делало процесс крайне дорогим и медленным.

Новая платформа Aria Gen 2 позволяет роботам учиться, самостоятельно наблюдая за людьми. Для этого человек при выполнении манипуляций надевает специальные очки с камерами. Данные с последних передаются в нейросеть, которая анализирует движения, взаимодействия между предметами и даже окружающие звуки. Благодаря алгоритму EgoMimic платформа Aria Gen 2 сократила время обучения роботов на 400%. Теперь освоение новых навыков занимает 90 минут, а вместо сотен часов ручных манипуляций роботу достаточно одного видеоролика.

По словам исследователей, такой «эгоцентрический» подход позволит создавать универсальных роботов, способных адаптироваться к любым бытовым и промышленным задачам. Интеллектуальные системы смогут самостоятельно анализировать человеческий опыт и превращать наблюдения в точные алгоритмы действий. Научить роботов новым манипуляциям можно будет дешевле, проще и быстрее.