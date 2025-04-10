Кондитерский конгломерат и продюсерская компания Dandelion Media готовятся к съемкам фильма о жизни основателя первой американской шоколадной компании Hershey’s и филантропа Милтона Херши и его жены. Режиссером фильма выступит Марк Уотерс («Дрянные девчонки»). В роли Херши сыграет Финн Уиттрок («Американская история ужасов»), а роль Кэтрин «Китти» Херши исполнит Александра Даддарио («Белый лотос»).

Основные съемки должны начаться в мае (среди мест съемок будет город Херши, штат Пенсильвания), а премьера фильма запланирована на 2026 год. Согласно аннотации, драма расскажет, «как человек, который несколько раз терпел неудачу в бизнесе, прежде чем создать культовую шоколадную империю, решил направить свой успех на развитие образования и общества, которое продолжает преобразовывать жизни людей и сегодня».

Согласно анонсу фильма, главным нововведением Херши были не его всемирно признанные конфеты массового производства, а «его революционная бизнес-модель как сила социального блага — концепция, на десятилетия опередившая свое время, включая создание школы Милтона Херши».

Школа, открытая в 1909 году, предоставляла бесплатное образование и жилье сиротам и детям из неблагополучных семей. С тех пор траст, основанный на состоянии Херши, продолжает финансировать это учреждение. Предприниматель также помог построить город вокруг своей штаб-квартиры, с льготами для сотрудников и жителей.

«Вопреки всем обстоятельствам, Милтон добился большого успеха, но, в отличие от многих других богатых людей своего времени, он поделился своим успехом с рабочими людьми и обществом вокруг него, — сказал Уотерс. — В основе фильма Hershey будет особая история любви между Милтоном и Кэтрин Херши, которая вдохновила его на величайшее наследие — создание школы Milton Hershey».

Александра Даддарио и Финн Уиттрок сыграют главные роли в фильме Hershey.

Dandelion Media получит беспрецедентный доступ к архивам Hershey, а продовольственный конгломерат предоставит исторических экспертов, консультантов и других инсайдеров для работы над сценарием.

«История Милтона Херши является примером американской мечты, — считает Мишель Бак, президент и генеральный директор компании Hershey Company. — Этот фильм покажет, как Милтон и Китти построили нечто гораздо большее, чем шоколадная компания. Их наследие выходит за рамки сладких угощений, оно также дает образование, сообщество и возможности для тысяч людей».

Hershey станет последним в длинной череде голливудских драматических фильмов о жизни выдающихся американских бизнесменов. В качестве примера можно привести фильм «Гражданин Кейн» 1941 года, в основу которого положена история медиамагната Уильяма Рэндольфа Херста.

Анонс фильма Hershey произошел в тот момент, когда компания, выпускающая бренды Reese’s, SkinnyPop и Kit Kat, активизировала свой маркетинг вокруг таких громких событий, как Суперкубок, «Оскар» и игра чемпионата NCAA, состоявшаяся на этой неделе.