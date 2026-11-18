Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайской венчурной и инвестиционной компанией Yunze Capital о долгосрочном партнерстве в сфере высоких технологий и промышленности. Стороны планируют совместно инвестировать в технологические проекты, содействовать локализации производств и созданию производственных цепочек с участием компаний двух стран. Договоренности достигнуты на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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В числе приоритетных направлений — передовые материалы, промышленная автоматизация, аэрокосмические, морские и глубоководные технологии. РФПИ и Yunze Capital также намерены помогать российским и китайским компаниям выходить на рынки друг друга, находить инвесторов и промышленных партнеров. Одним из инструментов такого сотрудничества может стать совместный инвестиционный фонд, создание которого пока только рассматривается. Его предполагаемый капитал, условия работы и возможный объем инвестиций стороны не раскрыли.

Новая договоренность вписывается в более широкую работу по привлечению китайских инвестиций в Россию. В 2026 году Минэкономразвития при участии РФПИ, профильных ведомств, российских регионов и посольства Китая подготовило «Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества», впервые представленный в августе. Это практический справочник для китайских инвесторов, в котором собраны сведения об условиях работы в российских регионах, действующих мерах господдержки и регулировании иностранных инвестиций. Отдельно объясняется, как взаимодействовать с органами власти и находить возможности для запуска инвестиционных проектов.

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На государственном уровне курс на расширение инвестиционного сотрудничества был обозначен в совместном заявлении России и Китая от 20 мая 2026 года. В документе стороны заявили о намерении развивать промышленную кооперацию в автомобилестроении, судостроении, гражданской авиации, цифровой экономике, информационно-коммуникационных технологиях, химической промышленности и металлургии. Россия и Китай также подтвердили готовность поддерживать инвестиционные проекты, совершенствовать механизмы защиты инвесторов и обеспечивать устойчивость производственно-сбытовых цепочек. Отдельно стороны договорились продолжать работу Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

По словам Дмитриева, совместно с партнерами из стран АТЭС РФПИ уже реализовал более 60 проектов общей стоимостью свыше 900 млрд руб. Инвестиции охватывали инфраструктуру, сельское хозяйство, технологии и другие отрасли экономики. Соглашение с Yunze Capital направлено на расширение сотрудничества за счет высокотехнологичных и промышленных проектов с участием российских и китайских компаний. При этом стороны пока не назвали ни конкретных участников будущих инициатив, ни сроков их запуска. О фактическом масштабе новых инвестиций судить преждевременно.

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