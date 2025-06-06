Правительство России возвращается к вопросу регулирования риелторской деятельности. Соответствующий законопроект вошел во второй пакет антимошеннических мер, разрабатываемых Минцифры. Новые правила предполагают создание единого реестра риелторов и введение системы регулярной проверки их квалификации.

Фото: Freepik

Согласно новому документу, заниматься сделками с недвижимостью смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут внесены в специальный реестр. Физические лица, включая самозанятых, не смогут оказывать такие услуги напрямую и будут работать только по договору с аккредитованными компаниями. Все риелторы, зарегистрированные в реестре, будут обязаны подтверждать свою квалификацию раз в пять лет.

Разработчики законопроекта объясняют необходимость этих мер текущими проблемами на рынке недвижимости. Сейчас в этой сфере работают около 30 тысяч компаний и сотни тысяч частных агентов, деятельность которых не контролируется. Это создает условия для мошенничества и угрожает интересам граждан и государства.

Читайте также С 1 сентября в России начнут действовать новые правила регистрации прав на недвижимость для защиты покупателей

Инициатором законопроекта стала Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Она начала работать над документом осенью 2024 года и отправила его на согласование в правительство. Однако официального отзыва пока нет.

Законопроект является частью более широкого пакета мер по борьбе с мошенничеством, который готовится по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. В его аппарате рассказали, что сейчас разрабатывается больше десятка инициатив, касающихся регулирования банковских карт и использования искусственного интеллекта в мошенничестве.

В Минцифры уточняют, что документ пока на стадии согласования между ведомствами и может быть изменен с учетом мнений отрасли. Когда он будет готов, пока неизвестно. В этом году уже был принят закон, включающий около 30 антимошеннических инициатив.

Также в аппарате Григоренко отметили, что законопроект о риелторской деятельности еще не поступал в правительство, поэтому говорить о сроках его внесения в Госдуму пока рано.