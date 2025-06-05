С 1 сентября 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) России будут внесены данные о членах семьи предыдущих собственников жилья, если у них сохраняется право на пользование этой недвижимостью. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, это нововведение поможет сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными.

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Закон обяжет регистрировать информацию о родственниках собственника, что важно для защиты покупателей от неожиданных «обременений» после приобретения жилья. Ранее такие сведения можно было узнать исключительно от продавца, что создавало риски: покупатели могли столкнуться с неожиданными ситуациями, когда к ним в квартиру приходили бывшие супруги или родственники, имеющие имущественные права.

Теперь же в реестре будут фиксироваться данные о тех, кто имеет право на проживание, что, например, касается случаев, когда кто-то отказывается от участия в приватизации или присутствует судебное решение. Эти данные могут быть внесены в ЕГРН как по заявлению собственника, так и по инициативе лиц, имеющих такие права, либо по решению суда.

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В результате покупатели смогут заранее узнать о других людях, имеющих право на проживание в квартире, что снизит вероятность возникновения судебных споров и повысит правовую определенность.

Такая мера обеспечит защиту интересов тех, кто имеет право на проживание в продаваемом жилье, в случае его продажи без предварительного уведомления. В целом изменения позволят наладить более сбалансированные отношения на рынке недвижимости и повысят доверие к системе государственной регистрации прав на имущество.