Rio Tinto согласилась купить американскую компанию Arcadium Lithium за $6,7 млрд, сообщает Reuters. Эта сделка позволит ей стать третьим по величине в мире добытчиком металла, используемого в батареях электромобилей. Уже являясь крупнейшим в мире производителем железной руды, Rio превращается в переработчика высококачественного сырья с низким содержанием углерода, необходимого для перехода к энергетике.

В настоящее время на рынке наблюдается переизбыток лития, но, по словам генерального директора компании Якоба Стаушолма, Rio уверена, что долгосрочный спрос будет высоким. Rio заплатит за Arcadium $5,85 за акцию наличными — это почти 90-процентная премия к цене закрытия на уровне $3,08.

Акции Rio, котирующиеся на Лондонской бирже, снизились на 0,4%, а акции Arcadium, зарегистрированной в США, подскочили на 40%, после того как компании подтвердили факт переговоров.

Rio получит доступ к литиевым рудникам, перерабатывающим предприятиям и месторождениям в Аргентине, Австралии, Канаде и США, что обеспечит десятилетия роста, а также клиентов, среди которых Tesla, BMW и General Motors.

Цены на литий упали из-за переизбытка предложения в Китае и замедления продаж электромобилей, в результате чего добытчики этого металла стали привлекательными объектами для поглощения. Стаушолм из Rio сообщил инвесторам, что к концу десятилетия компания ожидает дефицит предложения, при этом спрос будет расти более чем на 10% в год до 2040 года, чему будут способствовать электромобили и накопители энергии.

Стаушолм сказал, что нынешний слабый рынок — это возможность приобрести высококачественные активы по правильной цене. Он говорит, что компании очень нужен литий аккумуляторного класса, то есть его переработка. По его словам, сделка не окажет существенного влияния на текущие планы Rio по капитальным вложениям в размере до $10 млрд в 2025 и 2026 году.

В результате приобретения Rio станет третьим по величине производителем металла для аккумуляторов после Albemarle и SQM. Председатель совета директоров Arcadium Питер Коулман заявил, что Rio сможет привнести свой опыт в реализацию проектов и баланс, чтобы помочь в развитии активов Arcadium.

«Они не ограничены в капитале. Что касается нас, то мы знаем, что планы роста все еще зависят от повышения цен в течение следующих двух-трех лет, а это довольно значительное улучшение по сравнению с тем, где мы находимся сейчас», — сказал Коулман.

Англо-австралийская горнодобывающая компания намерена включить свои существующие литиевые активы в новый бизнес, чтобы обеспечить рост и сохранить персонал Arcadium. По словам Коулмана, Rio хочет сохранить свой опыт.

Rio рассчитывала на то, что ее огромный проект Jadar в Сербии обеспечит большую часть европейских потребностей в литии, но на получение разрешений может уйти не менее двух лет, а компания сталкивается с сильной местной оппозицией своим планам.

Сочетание действующих шахт, литиевых месторождений с запасами на десятилетия вперед и самых современных перерабатывающих предприятий дополнит добычу меди, железной руды и других важнейших минералов, производимых Rio.

По словам инвесторов и аналитиков, баланс Rio может легко финансировать рост без нагрузки на существующие предприятия компании. Рыночная капитализация Rio составляет $112,4 млрд. Акции компании Arcadium упали более чем на 37% с начала года, в результате чего ее рыночная капитализация составила $4,56 млрд.

Джейсон Беддоу, управляющий директор австралийского фонда Argo Investments, которому принадлежат акции Rio, считает, что сделка имеет большой смысл. Беддоу, который в последние недели посетил канадские предприятия компаний, сказал, что они обе расположены близко друг к другу географически и обе используют гидроэнергию Квебека.

У Rio есть сильный химический бизнес в Канаде, который она будет развивать. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2025 года. Она прошла гораздо более гладко, чем у некоторых ее конкурентов.

Ранее Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, заявил, что его компании ищут способы инвестировать в аргентинскую экономику и поддержать южноамериканскую страну. Аргентина является четвертым по величине в мире производителем лития, важнейшего компонента аккумуляторов для электромобилей.