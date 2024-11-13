Компании Rivian и Volkswagen Group завершили создание совместного предприятия по разработке программного обеспечения на сумму в несколько миллиардов долларов, сообщает TechCrunch. Немецкий автопроизводитель инвестирует до $5,8 млрд до 2027 года, что примерно на 16% больше, чем когда о сделке было объявлено в июне. Volkswagen (VW) уже осуществил первоначальные инвестиции в размере $1 млрд в форме конвертируемых облигаций.

Сегодня новое предприятие официально начнет работу. В случае успеха Rivian получит необходимое вливание капитала и возможность диверсифицировать свой бизнес, а VW Group — электрическую архитектуру нового поколения и программное обеспечение для электромобилей. Обе компании утверждают, что совместное предприятие позволит снизить затраты на разработку и быстрее внедрить новые технологии.

Его возглавят руководитель отдела программного обеспечения Rivian Вассим Бенсаид и главный технический инженер Volkswagen Карстен Хельбинг. По словам представителей компаний, к предприятию присоединятся разработчики и инженеры-программисты из обеих компаний.

Подразделение VW, Cariad, занимающееся разработкой программного обеспечения, в последние годы испытывает трудности с созданием того, что некоторые представители отрасли назвали «программно-определяемым автомобилем» (SDV). Этот термин появился в 2010-х годах и использовался для описания эволюции автомобилей от механических устройств к устройствам, управляемым программным обеспечением.

В начале этого года компания Rivian начала производство нового поколения пикапа R1T и внедорожника R1S. В результате модернизации были переработаны вычислительная платформа и электрическая архитектура, которая является ключевой инновацией Rivian. Она позволяет компании удаленно обновлять программное обеспечение.

Поскольку совместное предприятие руководит разработкой программного обеспечения для следующего поколения электромобилей Volkswagen, будущее Cariad остается неопределенным. Генеральный директор VW Оливер Блюм заявил, что подразделение продолжит играть «центральную роль» в глобальной стратегии компании в области программного обеспечения.

До первого объявления в июне Cariad наняла около 23 лучших сотрудников Rivian в свой проект под названием SDV Hub, который занимается разработкой программного обеспечения нового поколения. Теперь, по словам основателя и генерального директора Rivian Р. Дж. Скэринг, еще больше сотрудников автопроизводителя перейдут в совместное предприятие.

Компании заявили, что их команда планирует использовать существующую электрическую архитектуру и программные технологии Rivian, чтобы обеспечить запуск внедорожника R2 в первой половине 2026 года и поддержать ожидаемый запуск первых моделей Volkswagen уже в 2027 году.

В прошлом месяце на конференции Disrupt 2024 Вассим Бенсаид из Rivian рассказал о совместном предприятии как о возможности предоставить свое программное обеспечение нескольким брендам, включая отделившуюся от VW компанию Scout. Последняя подтвердила, что ее автомобили будут одними из первых использовать новую архитектуру.

Ранее профсоюз компании заявил, что Volkswagen рассматривает возможность повсеместного сокращения заработной платы и увольнений, а также закрытия своих заводов в Германии или уменьшения их размеров