Американский производитель электромобилей Rivian приобрел британский стартап Third Dimension, который с помощью искусственного интеллекта превращает фото и видео в реалистичные трехмерные миры. Технологию планируют использовать для обучения и тестирования систем автономного вождения.

Daniel Romero, Unsplash

Условия сделки не раскрываются. Все 15 сотрудников Third Dimension присоединятся к команде Rivian, которая разрабатывает технологии автономного вождения и искусственный интеллект. Большинство из них работают в Великобритании. По словам руководителя этого направления Джеймса Филбина, приобретение также позволит расширить лондонский центр разработки ИИ.

Стартап основали в 2024 году Толга Карт и Петр Сокольский, имеющие опыт работы в игровой индустрии и сфере беспилотных автомобилей. Изначально они разрабатывали технологию для создания видеоигр, но вскоре увидели ее потенциал и в других областях, в том числе в разработке автономного транспорта. До сделки с Rivian компания привлекла $7 млн начальных инвестиций.

Теперь Third Dimension сосредоточится на разработке технологий для беспилотных автомобилей. Rivian планирует использовать ее решение, чтобы создавать трехмерные модели реальных дорожных ситуаций и проверять, как автомобиль реагирует на них в разных условиях.

Для разработки беспилотников нужны большие объемы данных о дорожном движении. Инженеры также используют симуляторы, созданные на базе игровых движков. Однако даже реалистичная виртуальная среда не всегда точно передает условия на настоящей дороге. Поэтому успешные испытания в симуляторе еще не гарантируют, что автомобиль так же хорошо справится с ситуацией в реальности.

Технология Third Dimension призвана сократить этот разрыв. Она преобразует реальные фото и видео в трехмерные сцены, которые можно изменять: перемещать камеры и другие объекты, менять освещение и погодные условия. Это позволит инженерам проверять работу систем автономного вождения в самых разных обстоятельствах, в том числе в редких и потенциально опасных ситуациях, которые сложно воспроизвести на дороге.

Для обучения и тестирования таких систем Rivian использует данные, собранные автомобилями компании. Информация поступает с внешних камер машин, владельцы которых разрешили ее передачу. По словам Филбина, компания получает от своего автопарка более 400 тыс. последовательностей данных ежедневно. Перед использованием их объединяют и обезличивают.

С помощью технологии Third Dimension Rivian сможет превращать эти данные в виртуальные дорожные сценарии и проверять реакцию автомобилей на сложные ситуации, не дожидаясь, пока они возникнут на дорогах. Это особенно важно при оценке готовности систем к выпуску: результаты виртуальных испытаний должны достаточно точно отражать поведение автомобиля в реальных условиях.

Сейчас Rivian предлагает систему Universal Hands-Free, которая позволяет водителям убирать руки с руля на определенных автомагистралях, не переставая следить за дорогой. К концу 2026 года компания планирует выпустить обновление, которое позволит использовать эту функцию на всем маршруте, включая городские улицы и автомагистрали. При этом водитель должен будет продолжать контролировать ситуацию и быть готовым взять управление на себя.

В дальнейшем Rivian рассчитывает внедрить полноценное автономное вождение в роботакси на базе внедорожника R2. Такие автомобили компания планирует предоставить Uber в 2028 году.

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