Компания Rivian объединилась с Sony Pictures, чтобы перенести вселенную «Охотников за привидениями» в свои электромобили. Специальное хэллоуинское обновление добавляет тематические световые и звуковые эффекты, музыку из фильма, интерактивные задания и даже игру. Режим будет доступен с 9 октября по 2 ноября 2026 года.

Daniel Romero, Unsplash

В автомобилях появилось отдельное приложение Ghostbusters, которое синхронизирует внутреннюю подсветку, аудиосистему и внешние световые эффекты. Владельцы могут выбирать различные сценарии, вдохновленные франшизой: от знаменитой машины Ecto-1 до протонного ранца и зеленого призрака Слаймера. Некоторые эффекты можно запускать даже через мобильное приложение Rivian.

Еще одна новинка — режим поиска сокровищ. Он предлагает искать спрятанных персонажей на экранах автомобиля, в настройках и приложении энергии. За обнаружение некоторых из них предусмотрены специальные анимации и звуковое сопровождение. Кроме того, голосовой помощник Rivian Assistant получил тематические реплики и команды, а на центральном дисплее появилась аркадная игра Mallow Mash, в которой нужно запускать миниатюрных зефирных человечков Mini-Pufts.

Отдельным элементом проекта стал Ecto-R1 — специальный автомобиль, созданный по мотивам культовой Ecto-1 из фильма 1984 года. Rivian сохранила узнаваемые детали оригинала: красную графику на кузове, логотип с перечеркнутым призраком, дополнительные фонари, сирены и оборудование на крыше. При этом дизайн адаптировали к фирменному стилю электромобилей компании.

К запуску кампании Rivian также выпустила рекламный ролик с Биллом Мюрреем, исполнителем роли Питера Венкмана в оригинальных «Охотниках за привидениями». По сюжету в загородном доме появляется Слаймер, который опустошает холодильник и устраивает паранормальный хаос. Ситуацию спасает появление знакомой машины охотников за привидениями.

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Празднование охватит и реальные площадки: в нескольких городах США Rivian организует тематические мероприятия, покажет автомобили Ecto-R1 и представит ограниченную серию сувенирной продукции.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, владельцам необходимо обновить программное обеспечение автомобиля и мобильное приложение Rivian. После установки обновления на дисплее появится предложение отправиться на охоту за привидениями.

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