Fanta представила Fanta’s Haunted Universe — собственную развлекательную вселенную с четырьмя оригинальными персонажами, созданными на основе классических образов хоррора. Так бренд начал переход от коллабораций с известными франшизами к собственным героям и историям.

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Проект дебютировал 24 августа с кинематографическим трейлером, который впервые показал зрителям его героев и мир. Основная хэллоуинская кампания стартовала двумя днями позже, 26 августа.

В первой главе появились четыре героя: чучело с тыквой вместо головы, вампир за рулем спорткара, оборотень-диджей и футуристическая версия монстра Франкенштейна. У каждого персонажа есть собственная предыстория, характер, сверхъестественные способности и место в общей вселенной.

YouTube: FANTA’s Halloween Haunted Universe — Launch Trailer — Directed By Davide Bianca & Ramil Escarda

Над проектом Fanta работала вместе с GRAiL — развлекательной студией, использующей генеративный ИИ при создании контента. По словам бренда, процессом руководила творческая команда, а технологии помогали проверять идеи, прорабатывать визуальный стиль и воплощать вселенную в задуманном масштабе.

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Fanta называет Haunted Universe новым этапом своей хэллоуинской стратегии. Два предыдущих сезона бренд строил кампании вокруг коллабораций с известными хоррор-франшизами, а теперь решил сам создавать персонажей, истории и связанную с ними мифологию. Кампания охватит 50 рынков: в течение сезона герои появятся на коллекционной упаковке, в цифровом контенте и на офлайн-мероприятиях.

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