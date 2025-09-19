Роскомнадзор ожидает ежегодных поступлений в бюджет в размере 12–15 млрд руб. от сбора за распространение интернет-рекламы, заявил глава ведомства Андрей Липов в интервью «Известиям». По его словам, за второй квартал 2025 года сбор уже принес почти 4 млрд руб.

Алексей Никольский / РИА Новости

С апреля 2025 года распространители рекламы и операторы рекламных систем обязаны перечислять в бюджет 3% от квартального дохода, полученного от рекламы для российской аудитории.

«Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд руб. ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра. <…> Суммарно по всем показателям мы профицитное для государства ведомство. В абсолютных цифрах: в 2024 году доходы ведомства составили 43,2 млрд, в 2025-м ожидаем 46 млрд руб.», — отметил Андрей Липов.

Сбор распространяется на всех, кто размещает рекламу в сети, включая блогеров. Оплачивать его надо не позднее 5-го числа третьего месяца после квартала. За неуплату предусмотрены штрафы: для физических лиц — 2–2,5 тыс. руб., для должностных лиц — 4–20 тыс. руб., для юридических лиц — 100–500 тыс. руб.

Ведомство также ведет единый реестр интернет-рекламы, в котором есть данные о более чем 68 млрд рекламных объявлений и статистике показов на 1,5 млн площадок, включая сайты, соцсети и мессенджеры. Ежегодно система учитывает рекламу от 1,29 млн рекламодателей, чей бюджет в 2024 году составил 858,6 млрд руб.

Ранее участники рынка спрогнозировали, что объем обязательного сбора с доходов от интернет-рекламы по итогам второго квартала 2025 года может превысить 7 млрд руб., а за год — достичь 25 млрд руб.