Американская корпорация Roblox подала заявку на регистрацию товарного знака своей виртуальной валюты Robux («Робаксы») в России. Соответствующий документ поступил в Роспатент 18 декабря 2025 года, свидетельствуют данные ведомства, пишет ТАСС.

Freepik

Заявка подана по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Компания хочет закрепить права на использование названия валюты в сферах компьютерного программного обеспечения, цифровых и виртуальных кошельков, онлайн-торговли, развлечений и разработки видеоигр.

Этот шаг следует за недавними событиями вокруг платформы в России. В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории страны из-за распространения запрещенных материалов. Позже регулятор выразил готовность к взаимодействию, после того как компания сообщила о намерении привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством.

Подача заявки на товарный знак может рассматриваться как практическое действие в рамках этой стратегии. Регистрация обеспечит платформе правовую защиту ее ключевого актива — внутриигровой валюты, что является важным шагом для возможного восстановления полноценной работы на российском рынке.