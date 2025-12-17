История с блокировкой игровой вселенной Roblox в России получила неожиданный поворот. После того как платформа столкнулась с ограничениями Роскомнадзора (РКН), ее руководство сделало шаг навстречу регулятору, заявив о готовности привести свою деятельность в соответствие с российскими законами, сообщили в ведомстве.

Freepik

Все началось 3 декабря, когда доступ к Roblox в России был ограничен. Причина — неисполнение требований по защите детей от опасного контента.

Как заявили в РКН, на платформе в большом количестве присутствовали так называемые комнаты, где пользователей, в том числе детей, могли вовлекать в моделирование террористических атак (например, нападение на школу), азартные игры, а также подвергать сексуальным домогательствам и шантажу.

Роскомнадзор подчеркнул, что многократно направлял предупреждения, но платформа долгое время игнорировала требования по модерации контента и безопасности чатов.

Блокировка Roblox вызвала широкий резонанс. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина даже заявляла, что многие дети, огорченные ограничением любимой игры, выражали желание уехать из страны. В Кремле сообщали, что получили множество обращений от юных пользователей по поводу работы платформы.

Прочитайте также Сбой в Roblox охватил 24 города России: пользователи жалуются на недоступность игры и сайта

Теперь же, судя по заявлению, Roblox признает недостатки в своей системе фильтрации и готов меняться. В Роскомнадзоре на это отреагировали сдержанно, но конструктивно: если это не просто слова, а реальная готовность обеспечить безопасность юных пользователей, то диалог возможен.

Ключевые условия — внедрение эффективной модерации для удаления контента, связанного с насилием, суицидом, ЛГБТ*-пропагандой, наркотиками и экстремизмом.



Теперь судьба платформы в России зависит от ее конкретных действий. Сможет ли глобальный гигант, ежедневная аудитория которого превышает 150 млн человек по всему миру, адаптировать свои правила модерации под строгие российские требования? Пока это лишь заявление о намерениях, но оно дает шанс на возвращение Roblox для миллионов российских игроков.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.