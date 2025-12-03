В последние сутки резко возросло число жалоб на работу онлайн-платформы Roblox в России. По данным сервиса мониторинга интернет-сбоев Detector404, проблемы с доступом зафиксированы сразу в 24 регионах, включая Магаданскую область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Новосибирскую и Сахалинскую области. Пользователи сообщают о масштабных сбоях: приложение не открывается, сайт не загружается, невозможно войти в личный кабинет и подключиться к серверам.

Freepik

За последние 24 часа было зарегистрировано более 3 тыс. жалоб, из них около 300 поступило в течение последнего часа. Это резкий всплеск по сравнению с обычным уровнем обращений, что явно свидетельствует о системных проблемах с доступом.

Основные виды сбоев, по статистике сообщений пользователей, распределились так: 43% — проблемы с мобильным приложением Roblox, 36% — неполадки на сайте, 16% — общие сбои, 2% — ошибки при работе с личным кабинетом и менее 1% — сбои самого сервиса.

Комментарии пользователей в открытых источниках отражают растущую фрустрацию: «Не открывается приложение», «Нет соединения с сервером», «Сайт не загружается», а также предположения о блокировках — «Роскомнадзор и до Roblox добрался».

Региональная статистика указывает, что сбои наблюдаются не только в крупных мегаполисах, но и в отдаленных регионах с меньшей численностью населения, что говорит о масштабности проблемы. Например, в Магаданской области и Хабаровском крае количество жалоб составляет 3% от общего числа обращений, несмотря на относительно небольшое население.

Читайте также Roblox под угрозой блокировки в России — в индустрии заявили о готовности к экспертизе

Представители Roblox и связанные с индустрией разработчики пока официально не комментируют причины проблем, однако в контексте недавних заявлений Роспотребнадзора о возможных рисках, связанных с безопасностью контента и модерацией платформы, многие связывают технические сбои с усилением контроля со стороны российских регуляторов.

Эксперты индустрии считают, что подобные сбои могут стать поводом для более глубокой экспертизы и обсуждения правил работы платформ в России. В то же время пользователи и родители выражают обеспокоенность — Roblox остается одной из самых популярных игр среди детей, и сбои в доступе создают не только технические неудобства, но и дополнительные вопросы по безопасности цифрового пространства для подростков.