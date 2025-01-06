На выставке CES 2025 компания Roborock анонсировала модель Saros Z70, которая оснащена манипулятором под названием OmniGrip. Конкурент iRobot считает, что это станет следующим шагом в эволюции роботов-пылесосов. Старт продаж S70 намечен на 10 февраля. Цена устройства составит $1600.

Пятиосевая рука робота выдвигается из верхней части пылесоса. Она может поворачиваться, чтобы устранять препятствия на своем пути и подбирать объекты весом менее 300 граммов.

Система рассчитана на стандартный проход пылесоса по полу, после чего он возвращается и взаимодействует с предметами по мере необходимости. Рука оснащена встроенной камерой и другими датчиками для ориентации в пространстве.

«Приложение Roborock будет играть ключевую роль в работе OmniGrip, — говорят в компании. — Манипулятор будет отключен по умолчанию, и пользователи смогут активировать его через приложение, где можно выбрать различные настройки для его работы».

Приложение позволит определить, с какими объектами OmniGrip будет взаимодействовать, а также куда робот должен будет их поместить. В пылесосе также предусмотрены блокировка от детей и кнопка безопасной остановки, позволяющая немедленно отключить прибор.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе столкнулись роботакси Waymo и робот для доставки Serve Robotics. Происшествие попало на видео. Представители обеих компаний подтвердили, что они находятся в контакте и работают над тем, чтобы избежать подобных проблем в будущем.