Компания Boston Dynamics в очередной раз продемонстрировала впечатляющие возможности своего четвероногого робота Spot. В недавно опубликованном видео робот-собака выполняет сальто назад с ловкостью олимпийского гимнаста. Этот трюк, хотя и не является прямой потребностью клиентов, показывает невероятную универсальность и продвинутый уровень управления машиной.

Чтобы создавать по-настоящему универсальных роботов, разработчикам нужно доводить их системы до предела, чтобы быть уверенными в том, что они выдержат самые разные нагрузки. Акробатические трюки, такие как сальто, являются отличным способом тестирования. Инженер-робототехник Арун Кумар объяснил, что это помогает использовать двигатели и систему питания на полную мощность, выявляя потенциальные слабые места.

В видео показаны не только успешные попытки, но и падения. Это важная часть процесса разработки, так как помогает создавать новые стратегии восстановления исходного положения. Это критически важно для промышленных применений, где Spot работает с тяжелыми грузами и должен быстро восстанавливаться после скольжения или падения, не повреждая себя и груз.

Такие демонстрации — это не просто маркетинг. Они показывают клиентам, что платформа Spot постоянно совершенствуется и становится все более надежной для выполнения реальных задач. С момента своего коммерческого запуска в 2020 году Spot уже используется в самых разных ролях: от картирования заводов Ford до инспекций безопасности на автозаводе Kia и радиационного контроля для Dominion Energy.

Ранее Boston Dynamics вместе с Toyota создали «большую поведенческую модель» для управления роботами и показали андроида Atlas, выполняющего сложные задачи.