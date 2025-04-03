Британский оператор доставки Evri планирует использовать автономную робособаку для доставки посылок. Это четвероногий робот, который будет работать вместе с курьером, помогая ему с тяжелыми грузами. Робот сможет самостоятельно запрыгивать в фургон курьера и выпрыгивать из него при доставке посылок к домам получателей.

Evri планирует использовать роботов швейцарского стартапа Rivr, специализирующегося на физическом ИИ. Основная цель испытаний — выяснить, как роботы могут помогать курьерам. Это лишь один из нескольких робототехнических проектов, которые Evri разрабатывает для совершенствования сервиса доставки.

Параллельно с этим компания запускает испытания легкого электрического робота, разработанного фирмой Delivers AI. Уже этим летом жители нескольких улиц города Барнсли смогут с их помощью получать посылки. Пилотный проект продлится три месяца.

Роботы смогут работать круглосуточно, что позволит осуществлять ночные доставки для потребителей с нестандартным графиком или предоставлять услуги по запросу с выделенными временными интервалами. Они также могут терпеливо дожидаться клиентов, которым требуется больше времени, чтобы открыть дверь.

По словам технического директора Evri Маркуса Хантера, «роботы никогда не заменят курьеров», но будут помогать им выполнять свою работу качественнее и быстрее». Дополнительно Evri планирует показать робота в местных школах, чтобы продемонстрировать его возможности детям и дать им возможность придумать для него имя.