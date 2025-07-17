В Великобритании представлен новый портрет короля Карла III под названием «Король-алгоритм», созданный не человеком, а роботом-гуманоидом. Автором картины стала «робо-художница» по имени Ай-Да (Ai-Da). Это событие вызвало широкие дискуссии о будущем искусства и роли искусственного интеллекта в творческих процессах, которые традиционно считались исключительно человеческой прерогативой.

Ai-Da Robot Studios

Проблема, которую поднимает этот арт-проект, носит скорее философский характер: может ли машина быть творцом? И как технологии меняют наше восприятие искусства? Портрет был создан с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. Роботизированная рука Ай-Да нанесла изображение на холст масляными красками, самостоятельно макая в них кисть.

Ай-Да — это не просто механизм, а сложный проект, созданный для исследования границ между человеком и машиной в искусстве. Ее появление на арт-сцене является ярким примером того, как технологии проникают в самые консервативные сферы. Создание портрета монарха, символа традиций, с помощью ИИ — это мощное заявление о наступлении новой эры.



Презентация портрета «Король-алгоритм» показывает, как в будущем могут создаваться произведения искусства, и заставляет задуматься о том, что мы будем считать творчеством. Возможно, через несколько десятилетий художники-роботы станут обыденным явлением, а их работы будут украшать стены музеев и частные коллекции.

Ранее гонконгский мультимедийный художник Виктор Вонг разработал робота AI Gemini — устройство написало картину, которая на аукционе была продана за $432,5 тыс.