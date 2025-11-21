Разработанный шанхайской компанией Agibot андроид модели A2 совершил беспрецедентный автономный переход между двумя крупными восточно-китайскими городами — Сучжоу и Шанхаем, пишет ChinaDailyAsia. Его путь составил 106, 286 км, что было официально зафиксировано и подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

Freepik

Маршрут занял у робота несколько суток — он стартовал ночью 10 ноября и финишировал утром 13 ноября, преодолев в итоге более 106 км.

Главным условием такого марафона стала инновационная система быстрой замены аккумуляторов, также разработанная Agibot. Это позволило роботу оставаться активным на всем протяжении пути, не останавливаясь для длительной зарядки.

A2 двигался не по специальной трассе, а в условиях реальной городской и пригородной среды. Ему пришлось справляться с такими challenges, как регулируемые светофоры, оживленные тротуары, узкие проходы, а также разнообразные типы покрытий — от асфальта и тактильной плитки до пандусов и мостов.

Робот, оснащенный двумя модулями GPS, лидаром и инфракрасными датчиками глубины, демонстрировал стабильную работу систем восприятия и навигации как днем, так и ночью, автономно соблюдая правила дорожного движения.

Как отметил старший вице-президент Agibot Ван Чуан, успешное завершение этого перехода, который является сложной задачей даже для многих людей, служит весомым доказательством зрелости технологий компании.

По словам Чуана, это подтверждает высочайшую надежность аппаратного обеспечения и продвинутых алгоритмов поддержания баланса («мозжечкового баланса»), что является критически важным фундаментом для будущего массового коммерческого использования подобных роботов.

По прибытии в Шанхай робот, пообщавшись с журналистами, охарактеризовал свое путешествие как «незабываемый опыт в его машинной жизни» и с элементами юмора отметил, что ему «может понадобиться новая обувь».

Это достижение знаменует новый этап в развитии человекоподобных роботов в Китае. Всего несколькими месяцами ранее, в апреле, другой китайский андроид, Tien Kung Ultra, установил рекорд, пробежав полумарафон (21,1 км), что демонстрирует интенсивную конкуренцию и быстрый прогресс в этой высокотехнологичной отрасли.