Команда Массачусетского технологического института (MIT) разработала робота E-Bar для помощи пожилым людям. Его цель — физически поддерживать живущих в одиночестве людей, которым трудно передвигаться.

Падения — одна из самых серьёзных угроз для пожилых людей. Особенно опасны они для тех, кто живёт один. Некоторые из них недооценивают такой риск, отказываясь от неудобных и громоздких вспомогательных средств. А кто-то, наоборот, боится даже малейшей активности — и со временем теряет подвижность. Так возникает замкнутый круг.

Решение от MIT — робот E-Bar, который предлагает реальную физическую поддержку. Он помогает пожилым людям уверенно стоять, передвигаться и не бояться потерять равновесие. Это не просто про комфорт — это про сохранение независимости, про возможность дольше жить в своём доме, без постоянной помощи родственников или сиделки.

Тем временем мир стареет. Число пожилых людей стремительно растёт, а квалифицированных сиделок становится всё меньше. Всё больше людей хотят стареть дома, а не в учреждениях. И E-Bar как раз отвечает этим вызовам — это инновационная альтернатива традиционному уходу.

Потенциал у такого решения колоссальный. E-Bar может не только снизить нагрузку на систему здравоохранения, но и сформировать новый рынок технологий для пожилых. Главное — он способен реально улучшить качество жизни миллионов, сохранив их активность и самостоятельность как можно дольше.