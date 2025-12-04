В недвижимости теперь становится чуть меньше «недвижимого»: «Самолет Плюс» представил ИИ-ассистента, который круглосуточно и «как живой» отвечает за риелторов в чатах «Авито», «Циан» и «Домклик». Робот общается быстрее людей, не уходит на обед и не теряет обращения, благодаря чему специалисты по продаже недвижимости наращивают клиентскую базу на 50–60% оперативнее. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Ассистент подключается к площадкам через официальные API и сам уточняет бюджет, параметры объекта, собирает контакты и переносит все в CRM. У рутинного ручного внесения данных, похоже, появился серьезный конкурент: ошибки исчезают, карточки клиентов появляются автоматически, а риелторы получают сразу «подогретые» обращения.

Если вопрос оказывается слишком специфическим, в чат незаметно подключается оператор — клиент даже не понимает, что говорит уже не с ИИ. Такой гибридный режим позволяет не ломать привычную логику общения, но при этом не терять ни одного диалога, особенно когда покупатели активны в поздний вечер или ранним утром.

Proptech-организация напоминает, что в недвижимости скорость ответа критична: спустя час клиент начинает «остывать», а спустя сутки обычно уходит к конкуренту. По данным компании, автоматизация позволила бы в первом полугодии 2025 года только партнерам сети сохранить до 199 млн руб. потенциальной выручки — всё за счет того, что ни один чат не остается брошенным.

Пилот с участием 250 объявлений показал, что ИИ корректно отвечал в 95% случаев и увеличил конверсию в получение номера телефона примерно на 20%. Разработка заняла около четырех месяцев и обучалась на реальных диалогах риелторов, благодаря чему ассистент «звучит» естественно и соблюдает тон, который ожидают клиенты на классифайдах.

Решение уже доступно партнерам «Самолет Плюс», а позже — и другим риелторам на платформе AI Plus. На фоне этого тенденция кажется вполне закономерной: рынок голосовых и диалоговых ИИ-агентов растет и в других сферах. Например, в банковском секторе ИИ-роботы берут на себя порядка 80% первичных звонков и чатов, а сам рынок диалогового ИИ в России в 2025 году оценивается примерно в 11 млрд руб., показывая ежегодный рост 20–30%.