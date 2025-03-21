Китайская компания Unitree представила гуманоидного робота G1, который первым в мире выполнил боковое сальто из положения стоя. До недавних пор андроиды могли выполнять лишь заднее сальто.

Фото: Unitree

В феврале 2025 года китайская Shenzhen Zhongqing Robotics Technology показала, как робот смог сделать переднее сальто. Ранее G1 смог сделать удар ногой с разворотом на 720 градусов и разоружил человека с дубинкой. Теперь Unitree смогла научить свое детище еще более сложным трюкам.

G1 имеет 23 степени свободы (независимых сустава), что обеспечивает впечатляющую стабильность и координацию. Его рост составляет 1,32 метра, вес — 35 кг. Конструкция складная, в сложенном виде размеры всего 69x45x30 см. Робот оснащен 3D-лидаром (опцией дистанционного зондирования), камерой глубины RealSense и массивом микрофонов с шумоподавлением для распознавания голосовых команд.

Работает G1 от съемного аккумулятора емкостью 9 тыс. мА·ч, обеспечивающего до двух часов автономной работы с возможностью быстрой замены. Устройство управляется 8-ядерным высокопроизводительным процессором, который контролирует электроприводы суставов рук, ног и туловища. Максимальная скорость ходьбы робота достигает 7,2 км в час.

Перед выходом в реальный мир G1 обучали в виртуальной среде с использованием симулятора Nvidia Isaac. Благодаря этому робот смог освоить сложные движения через обучение с подкреплением, а затем перенести навыки в реальный мир при помощи технологии Sim2Real.