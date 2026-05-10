Распространение роботакси способно неожиданно повысить ценность поездок с водителем-человеком. По мере того как автономный транспорт становится массовым, персональный сервис может превратиться в новый символ статуса, считают эксперты рынка.

Сегодня беспилотные автомобили остаются дорогой и технологически сложной новинкой. Однако компании вроде Waymo и Zoox постепенно расширяют присутствие роботакси в крупных городах, делая автономные поездки все более доступными для широкой аудитории.

На этом фоне меняется и само восприятие роскоши. Если беспилотные поездки станут обычным способом добраться из точки, А в точку Б, то услуги водителя-человека могут перейти в категорию премиальных — наряду с консьерж-сервисом или персональным обслуживанием.

Сооснователь исследовательской компании Autnmy AI Роб Грант считает, что рынок мобильности постепенно разделится на массовый автоматизированный сегмент и дорогие услуги с человеческим участием. По его мнению, ценность будут представлять не только комфорт, но и ощущение безопасности, приватности и персонального внимания.

Тенденцию уже учитывают крупнейшие сервисы такси. Uber и Lyft параллельно с развитием роботакси инвестируют в сервисы профессиональных водителей и премиальных перевозок. Эксперты считают, что компании готовятся к модели, где автоматизированные поездки станут базовым уровнем, а поездки с шофером — дорогой дополнительной услугой.

Аналитики отмечают, что подобные изменения происходят и в других сферах. По мере автоматизации люди начинают ценить услуги, в которых сохраняется «человеческий фактор» — от кофе, приготовленного бариста, до персонального сервиса в транспорте.

Экономисты сравнивают эту трансформацию с судьбой лошадей после появления автомобилей: они не исчезли, а стали частью дорогого досуга и атрибутом обеспеченной жизни. По аналогичному сценарию личный водитель в будущем может превратиться не в необходимость, а в показатель статуса.

