Tesla начала выпуск роботакси Cybercab на заводе в Техасе. О старте производства сообщил глава компании Илон Маск во время презентации отчетности за первый квартал 2026 года, а затем подтвердил это в соцсетях.

Модель впервые показали в октябре 2024 года как часть стратегии Tesla по созданию полностью автономного городского транспорта. Автомобиль рассчитан на двух пассажиров, оснащен крупным сенсорным экраном и лишен руля и педалей.

Компания планирует использовать Cybercab как основу собственной транспортной сети. Стоимость поездки оценивается в 30–40 центов за милю (1,6 км), что ниже тарифов общественного транспорта. Ориентировочная цена автомобиля составит около $30 тыс.

Вице-президент по разработке транспортных средств Ларс Морави заявил, что на Cybercab не распространяется лимит NHTSA в 2500 автономных автомобилей в год. Это ограничение действует для производителей, которым нужны исключения из федеральных стандартов безопасности США (FMVSS). По этой схеме ранее работали Waymo и Cruise.

Tesla выбрала другой подход. Отвечая в X на вопрос о лимите, Морави написал: «Нет». По его словам, Cybercab соответствует действующим нормам безопасности и не требует специальных разрешений. По аналогичной процедуре самосертификации продаются Toyota Camry и Ford F-150. На кадрах с дрона из Техаса на Cybercab уже видны наклейки о соответствии требованиям безопасности, защите бамперов и предотвращению угона.

Сейчас в Конгрессе США обсуждают законопроект SELF DRIVE Act, который должен увеличить лимит выпуска беспилотных автомобилей с 2500 до 90 000 единиц. Если Tesla сохранит возможность самосертификации, она сможет масштабировать производство без новых квот.

Маск предупредил, что быстрых объемов ждать не стоит. По его словам, запуск нового продукта идет по «растянутой S-образной кривой». На старте производство Cybercab и Semi будет медленным, но к концу года темпы роста должны стать экспоненциальными. Первый Cybercab без рулевого колеса сошел с конвейера в феврале, а серийный выпуск начался только в этом месяце. Tesla также собирает версию с рулевым колесом.

Маск назвал проект долгосрочным и отметил, что «90% поездок совершаются в одиночку или вдвоем». По его мнению, в будущем большинство автомобилей должно перейти в формат Cybercab.

Однако полностью автономное управление Tesla пока не внедрила. Во время отчета Маск заявил, что такая функция появится у клиентов «вероятно, в четвертом квартале» этого года, хотя компания уже не раз переносила сроки запуска.

Автомобили Tesla в режиме беспилотного управления с оператором попадают в ДТП примерно в четыре раза чаще, чем водители-люди — одна авария на 57 тыс. миль против одной аварии на 229 тыс. миль у людей. Маск признал, что машины иногда «боятся двигаться» или зацикливаются в повторяющихся действиях.

