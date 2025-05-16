Китайские исследователи из Тайваня разрабатывают новую когнитивную систему для роботов на базе языковой модели GPT-4, чтобы наделить их уникальными личностными качествами. Цель — улучшить взаимодействие человека и робота, сделав общение более естественным и приятным. Существующие подходы к моделированию личности роботов часто ограниченны и не обеспечивают достаточной гибкости и человечности в общении.

Суть проблемы заключается в том, что роботам не хватает элементов человеческого познания, таких как эмоции, мотивация, внимание и память, которые бы делали их поведение более понятным и близким людям. Новый подход предлагает использовать сложную структуру, включающую предсказание будущих событий для генерации эмоций и методы встраивания документов для кодирования и извлечения долговременной памяти.

Предлагаемая модель личности робота основана на комбинации нескольких психологических теорий, включая ролевой конструктивный репертуар Келли и 16 личностных факторов Кеттелла. Это позволяет создавать более многогранные и реалистичные личности роботов, выходя за рамки традиционной «Большой пятерки» индивидуальных черт. Робот по имени Mobi, спроектированный на основе этой системы, способен общаться в соответствии со своей индивидуальностью, разрешать социальные конфликты и понимать намерения пользователя.

Эффективность симуляции личности была проверена с помощью двух личностных тестов: IPIP-NEO и теста «Большой пятерки». Показатели робота исследователи сравнили с человеческими. Результаты показали высокую степень сходства с человеческой личностью. Кроме того, робот Mobi продемонстрировал способность к «теории ума», то есть пониманию мыслей и намерений других.

Роботы с развитой личностью могут найти применение в самых разных сферах – от обслуживания клиентов и образования до здравоохранения и создания цифровых двойников людей. Возможность моделировать и предсказывать поведение на основе личностных характеристик открывает новые горизонты для поведенческого анализа и создания более вовлеченных и целенаправленных диалоговых агентов. Дальнейшие исследования могут быть направлены на создание динамических моделей личности, способных развиваться в процессе взаимодействия.