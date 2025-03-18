В мире, где скорость и удобство имеют первостепенное значение для клиентов, поставщики логистических услуг обращаются к новым технологиям, таким как искусственный интеллект и робототехника, чтобы оставаться конкурентоспособными. Хавьер Бильбао, генеральный директор многонациональной логистической компании DHL Supply Chain, рассказал CNBC, что он «очень широко» использует робототехнику на своих складах.

Изображение: Bill Nino, Unsplash

«Роботы не заменяют, а дополняют людей в нашей работе, — говорит Бильбао. — Есть задачи, которые раньше выполняли люди, они тяжелые, очень повторяющиеся, и они передаются этим роботам».

Он добавил, что такие работы, как перемещение поддонов или разгрузка контейнеров, а также многие другие этапы складских процессов теперь выполняются роботами.

«Мы видим, что автономные возможности становятся все более доступными, позволяя этим роботам перемещаться по складу самостоятельно, — утверждает он. — Вам не нужны гаджеты, которые должны присутствовать на складе, чтобы иметь возможность отслеживать, куда перемещаются люди, где находятся тепловые карты, и где у вас есть узкие места».

По его словам, сила робототехники дает гибкость, особенно в периоды пиков, которые случаются, например, во время «Черной пятницы». Они возникают так быстро, что очень сложно объяснить людям, как реагировать. «Робототехника помогает нам в этом, потому что они изначально знает, как это сделать», — добавил Бильбао.

Дубайский сервис онлайн-заказа еды Talabat также работает над развитием своих возможностей ИИ. Компания в первую очередь сосредоточена на использовании предиктивных возможностей технологии, чтобы убедить больше клиентов заказывать на своей платформе, рассказывает генеральный директор компании Томазо Родригес.

«Подавляющее большинство клиентов, которые открывают наше приложение каждый день, в конечном итоге не делают заказ по какой-либо причине, — сказал он. — Теперь, с ИИ, вы можете очень глубоко проникнуть в суть отдельного человека и точно знать, чего этот человек, скорее всего, захочет или не захочет и это действительно то, на чем мы сейчас сосредоточены».

По его словам, это позволило компании предоставлять потенциальным клиентам более качественные рекомендации и предлагать пользователям «правильные предложения» или другие стимулы. Компания также экспериментирует с использованием дронов и роботов для доставки, однако местные ограничения могут стать препятствием, уточнил Родригес.

Оба метода также требуют от покупателя определенных усилий для того, чтобы забрать товар, в то время как люди могут доставить еду прямо к двери покупателя. «Слишком рановато. Я думаю, что человеческое взаимодействие по-прежнему очень важно и его не заменят еще долгое время», — заключает он.

Исследователи из США ранее представили новую технологию «эгоцентрического» ИИ, которая позволяет тренировать роботов в четыре раза быстрее традиционных методов. До сих пор обучение роботов даже простым действиям занимало несколько недель, требовало огромных затрат и было завязано на имитации действий человека. Телеоператоры вручную тренировали машины выполнять разные задачи, что делало процесс крайне дорогим и медленным.