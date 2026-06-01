Венчурные фонды Кремниевой долины, десятилетиями финансировавшие разработчиков приложений и интернет-сервисов, массово переключаются на инвестиции в роботов, чипы, производство и физическую инфраструктуру. Причина — ИИ подрывает экономику традиционного корпоративного программного обеспечения быстрее, чем рынок успевает это осознать, и инвесторы ищут ниши, которые сложнее заменить строчкой кода.

По данным аналитической платформы PitchBook, мировые венчурные вложения в робототехнику и физический ИИ выросли с $4,2 млрд в 2019 году до $26 млрд в 2025-м. За первые пять месяцев 2026 года компании из этих секторов уже привлекли свыше $23 млрд.

Ключевой контекст — то, что в отрасли уже называют SaaSpocalypse: акции публичных компаний-разработчиков корпоративного ПО — Salesforce, Workday, Asana, Monday.com — потеряли за последний год от 30 до 80% стоимости. Инструменты вроде ChatGPT, Claude и их аналогов позволяют автоматизировать задачи, за которые раньше платили SaaS-компаниям — разработчикам специализированных программ по подписке.



И здесь физический ИИ — то есть автономные машины и роботы, которые действуют в реальном мире, — превратился в главную ставку индустрии. Параллельно растут инвестиции в смежную инфраструктуру: чипы, дата-центры и квантовые вычисления суммарно привлекли свыше $20 млрд частных вложений за первые пять месяцев 2026 года против $28 млрд за весь 2025-й. Вложения в стартапы, добывающие критически важные минералы для производства чипов и серверов, достигли рекордных $650 млн в прошлом году.

Показателен сдвиг у фондов, которые исторически не имели никакого отношения к железу. Paradigm — один из ведущих венчурных инвесторов в криптовалюту — впервые вложился в промышленное производство: портфельной компанией стала SendCutSend, выпускающая металлические детали для роботов и дата-центров.

«Физический мир намного, намного больше, чем мир программного обеспечения», — пояснил сооснователь Paradigm Мэтт Хуан.

В сектор заходят и крупнейшие игроки технологической индустрии: Джефф Безос выступил сооснователем проекта Project Prometheus — стартапа, обучающего ИИ понимать и симулировать физический мир. Трэвис Каланик, основатель Uber, запустил Atoms — компанию, специализирующуюся на роботах для пищевой промышленности, горнодобычи и транспорта.

Оптимизм подкреплен рыночными оценками. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте назвал физический ИИ «первой возможностью технологической индустрии освоить рынок объемом $50 трлн, который до сих пор практически не затронут технологиями». SpaceX в своем IPO-проспекте оценила совокупный потенциальный рынок в $28,5 трлн, назвав его «крупнейшим реально доступным рынком в истории человечества».

Тем не менее часть игроков отрасли настроена скептически. Лиор Сьюзан, основатель Eclipse Capital, признает, что массовый приток новых инвесторов в сектор вызывает вопросы: оценить качество производственного стартапа или робота — принципиально другая задача, чем разобраться в бизнес-модели приложения.

«Это не маленькое приложение, которое ребята собирают в гараже. Здесь нельзя притворяться», — говорит Сьюзан. Риск для рынка — в том, что фонды с опытом в потребительском интернете вкладываются в сектора, правила которых им незнакомы, рассчитывая на рынки, которые пока существуют по большей части в виде прогнозов.

