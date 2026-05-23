SpaceX перед IPO раскрыла не только финансовые показатели и структуру акционеров, но и долгосрочные рынки, которые рассчитывает создать сама. Среди них — пассажирские перелеты между Землей, Луной и Марсом, добыча полезных ископаемых на астероидах и производство лекарств на орбите. Большинство этих направлений компания сама называет «недоказанными» и не включает в формальные рыночные оценки, но при этом оценивает их потенциал как «мультитриллионный».

Проспект появился вскоре после того, как SpaceX в феврале объявила о поглощении xAI, ИИ-стартапа Илона Маска. Сделка фактически объединила ракетный и ИИ-бизнес Маска под одной корпоративной структурой и задала контекст для IPO. Компания выходит к инвесторам не только как производитель ракет и оператор спутниковой группировки Starlink, а как инфраструктурная основа будущей космической экономики.

В числе конкретных направлений, описанных в документе:

сверхбыстрые перелеты между городами Земли с использованием Starship — менее 30 минут между большинством международных направлений и менее часа в любую точку планеты,

космический туризм для частных лиц,

регулярные грузовые и пассажирские рейсы на Луну и Марс,

производство товаров из местных материалов на поверхности небесных тел,

орбитальные фабрики в условиях микрогравитации для производства лекарств, полупроводников и новых материалов.

Ископаемые в космосе

Отдельный раздел посвящен добыче ресурсов на астероидах. SpaceX описывает их как потенциальные источники металлов платиновой группы, редкоземельных элементов, никеля, кобальта, железа и воды.

Коммерчески возможным это направление, по оценке SpaceX, может стать по мере снижения стоимости запусков, развития робототехники и технологий переработки сырья в космосе. Конкретные сроки в проспекте не указаны.

Энергообеспечение лунных и марсианских поселений SpaceX выделяет в самостоятельное направление. Будущим колониям потребуются надежные источники энергии для жилых зон, научных объектов и промышленных процессов. Среди возможных решений компания называет солнечную генерацию и «другие передовые энергосистемы», но не конкретизирует технологии.

