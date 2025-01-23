Известный психиатр и автор бестселлеров Дэниел Амен считает, что иногда нужно давать детям возможность самим понять, как решать проблемы, или позволить столкнуться с последствиями своих решений. Родители слишком часто совершают ошибку, увлекаясь гиперопекой, что делает их детей психически слабыми.

Самостоятельное выполнение школьного проекта ребенка, чтобы помочь ему получить более высокую оценку, или предоставление ему того, что он хочет, только чтобы остановить надвигающуюся истерику, ограничивает психическую устойчивость детей и чувство независимости. Согласно исследованиям, дети с высокой устойчивостью с большей вероятностью станут счастливыми, успешными взрослыми.

«Когда моя дочь забывала дома домашнее задание, никто не приносил его в школу. Если она не взяла с собой куртку в холодный день, хотя мама сказала ей об этом, никто не принесет ей куртку, — говорит Амен. — Очень важно, когда ребенок говорит, что ему скучно, вместо того чтобы исправлять ситуацию, нужно поинтересоваться, что он собирается с этим делать».

«Если вы делаете слишком много для своих детей, вы повышаете свою самооценку, воруя ее у них, — добавил он. — Люди развивают психологическую устойчивость, решая проблемы».

Детский психолог колледжа Барнард Това Кляйн считает, что формирование психической устойчивости ребенка не требует от родителей «жесткой любви» или суровых наказаний. По ее словам, попытка оградить детей от разочарований также не поможет им развить устойчивость.

Вместо этого родители могут позволить своим детям пережить неудачи, ошибки и другие трудные моменты, давая им при этом знать, что вы по-прежнему их поддерживаете и любите.

Чем больше поощрять детей за помощь окружающим людям — от повседневных домашних дел до помощи друзьям и одноклассникам в школе, — тем больше они обретают полномочий и ответственности, необходимых им для уверенного решения собственных проблем, отметила Американская психологическая ассоциация в своем блоге в 2012 году.

«Позвольте им самим разобраться в своих проблемах или найти пути их решения, вместо того чтобы чрезмерно увлекаться ими», — говорит Амен.

Воспитание — сложный процесс, и каждый родитель хочет вырастить достойного ребенка. Чтобы дети лучше учились, вели здоровый образ жизни и были счастливее, нужно просто поручить им домашние обязанности. Они способствуют развитию полезных навыков, которые пригодятся детям в будущем, когда они станут самостоятельными.