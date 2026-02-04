Лидером по объему выручки в российском онлайн-образовании в 2025 году стала категория «Профессия». Она принесла 30,1 млрд руб. В этом сегменте на платформе GetCourse представлено около 3 тыс. школ, предлагающих программы для освоения новых специальностей — от дизайна и программирования до маркетинга и бьюти-индустрии — а также курсы повышения квалификации. Подробности — в распоряжении «Инка».

Jonathan Francisca/Unsplash

Второе место по финансовым показателям заняло направление «Здоровье и фитнес» с оборотом 25 млрд руб. Более 1,7 тыс. школ в этой категории преподают медицину, спорт, нутрициологию и программы для врачей.

Следующие позиции в рейтинге распределились так:

— «Психология и отношения» — 19,4 млрд руб.

— «Бизнес и предпринимательство» — 19,3 млрд руб.

— «Финансы и инвестиции» — 13 млрд руб.

— «Хобби» (рисование, кулинария) — 10 млрд руб.

— «Обучение и воспитание детей» — 8,6 млрд руб.

— «Саморазвитие и личностный рост» — 6,5 млрд руб.

— «Иностранные языки» — 2 млрд руб.

Общий оборот рынка онлайн-обучения на платформе GetCourse, крупнейшей в России экосистеме для онлайн-школ, достиг 158 млрд руб. На платформе работают более 19 тыс. образовательных проектов.

Прочитайте также Исследователи выяснили сколько россияне готовы тратить на образование

Отдельно в 2025 году резко вырос интерес к курсам по искусственному интеллекту. Оборот онлайн-школ в этой нише увеличился с 955 млн руб. в 2024 году до 1,7 млрд руб. в 2025-м. Популярны как программы подготовки ИИ-специалистов, так и узконаправленные курсы — например, по применению нейросетей в работе с маркетплейсами.

По словам директора по внешним коммуникациям GetCourse Дарьи Наумовой, динамика спроса отражает изменение общественных запросов. Устойчивый рост показывают направления «Обучение и воспитание детей» и «Финансы и инвестиции». Последнее значительно укрепило позиции за пять лет, что свидетельствует о растущем интересе к финансовой грамотности. При этом заметен спад спроса на курсы, связанные с эзотерикой.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.