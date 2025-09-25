Центр цифровой экспертизы Роскачества завершил масштабное исследование мобильных игр на предмет манипуляций. Анализ проводился в течение полугода на платформах Android и iOS, охватив десять популярных приложений. Во всех эксперты обнаружили механизмы, которые побуждают пользователей к непреднамеренным тратам.

В список тестируемых игр попали следующие:

Genshin Impact

Крах вампиров: Начало — РПГ

Honkai: Star Rail

Гильдия Героев: Фэнтези РПГ

Grand Mobile — гонки и суета

Dragon Raja

Tower of Fantasy

Ni no Kuni: Cross Worlds

Echocalypse: Scarlet Covenant

Once Human

Ранее в Роскачестве сообщили, что в дальнейшем список будет пополняться.

Эксперты поделили все существующие виды манипулятивных игровых механик на три типа: легкие механики вовлечения и удержания, механики формирования привычки и давления, агрессивные механики монетизации.

Среди приемов эксперты выделили психологические триггеры аналитики специалисты Роскачества выделили страх упустить выгоду, эффект якоря и социальное доказательство. Также используются контрастные кнопки призыва к действию, цены с окончанием на 9 и временные акции, создающие иллюзию выгоды и снижающие рациональный контроль. Оплата упрощена до одного-двух кликов без дополнительных подтверждений, а эмоциональные призывы вроде поддержки разработчиков размывают грань между добровольным вкладом и принуждением.

Например, в игре Genshin Impact, заработавшей свыше $3 млрд за два года после релиза, применяются таймеры событий и гача-система (gacha game, от got you — «попался») с вероятностью выпада редких персонажей 0,6%, что стимулирует повторные покупки. Аналогично в Honkai: Star Rail, собравшей $1 млрд менее чем за полгода в 2023 году.

Эксперты отдельно выделили игру Grand Mobile за агрессивную монетизацию. В качестве примера они приводят сообщения, вызывающие чувство неполноценности, такие как «Вы не состоите в семье», VIP-подписки и непрозрачный обмен валют (1GC = 1300 игровых рублей) размывают связь с реальными расходами.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что организация не выступает против игр, а стремится к прозрачности. По его мнению, разработчики должны указывать механики монетизации в описаниях приложений. Это позволит пользователям принимать осознанные решения.

В Роскачестве также составили сводные таблицы с манипулятивными механиками по играм: